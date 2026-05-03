Болди о серии против «Колорадо»: «Цель «Миннесоты» не ограничивалась победой в 1-м раунде. Нужно мыслить масштабно»
Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди высказался о противостоянии с «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли.
«Наша цель не ограничивалась победой в первом раунде. Нужно мыслить масштабно, ставить перед собой и друг перед другом высокие задачи. Думаю, по ходу всей серии [с «Далласом»] у нас был именно такой настрой – идем дальше. Прошлое уже не изменить, и, считаю, мы хорошо справились с этим, когда уступали 1-2 в серии. Нужно просто перестать накручивать себя.
Да, приятно выигрывать, но в то же время мы уже с нетерпением ждем поездки в Колорадо и начала следующей серии. Наслаждаешься моментом, стараешься извлечь максимум уроков – и сразу переключаешься на следующий вызов», – сказал Болди.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Надеюсь Миннесота даст бой, хотя по факту Эвеланш фавориты, но даст Бог Кирилл проснется и покажет за что ему самый большой контракт в НХЛ дали.
Пока не проснулся
