Болди о серии против «Колорадо»: «Цель «Миннесоты» не ограничивалась победой в 1-м раунде. Нужно мыслить масштабно»

Болди о серии с «Колорадо»: цель «Миннесоты» не ограничивалась 1-м раундом.

Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди высказался о противостоянии с «Колорадо » во втором раунде Кубка Стэнли.

«Наша цель не ограничивалась победой в первом раунде. Нужно мыслить масштабно, ставить перед собой и друг перед другом высокие задачи. Думаю, по ходу всей серии [с «Далласом»] у нас был именно такой настрой – идем дальше. Прошлое уже не изменить, и, считаю, мы хорошо справились с этим, когда уступали 1-2 в серии. Нужно просто перестать накручивать себя.

Да, приятно выигрывать, но в то же время мы уже с нетерпением ждем поездки в Колорадо и начала следующей серии. Наслаждаешься моментом, стараешься извлечь максимум уроков – и сразу переключаешься на следующий вызов», – сказал Болди.