  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский об «Ак Барсе» в финале: «Гатиятулин провел космическую работу. За весь плей-офф казанцы проиграли всего две встречи»
12

Сушинский об «Ак Барсе» в финале: «Гатиятулин провел космическую работу. За весь плей-офф казанцы проиграли всего две встречи»

Сушинский о выходе «Ак Барса» в финал: Гатиятулин провел сумасшедшую работу.

Бывший нападающий клубов КХЛ, чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на победу «Ак Барса» над «Металлургом» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина и выход финал. 

«Шикарная серия. «Ак Барс» прекрасно выглядит, надежно играет в обороне и использует практически все моменты в атаке. Гатиятулин провел космическую работу, команда уже в финале.

За весь плей-офф казанцы проиграли всего две встречи. Работа сумасшедшая! «Ак Барс» на ходу, и команда выглядит сплоченной», – сказал Сушинский.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2828 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoАнвар Гатиятулин
logoМаксим Сушинский
logoАк Барс
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ак Барс играет жёстко, просто душат соперника, у всех глаза горят, готовы на все ради победы... Играют в самый зрелый хоккей из всех полуфиналистов, на их фоне хоккей Ммг был слишком академичным, детским чтоли... В общем все по делу и кто бы ни был их соперником в финале, для меня именно Казань будет фаворитом...
Когда брали кубок в третий раз - тоже отдали всего 2 игры до финала и тоже был Трактор и Магнитка в соперниках. Правда вместо Минска был Амур
Ответ MaaRek
Когда брали кубок в третий раз - тоже отдали всего 2 игры до финала и тоже был Трактор и Магнитка в соперниках. Правда вместо Минска был Амур
Начинается. В том сезоне ты хвастался, что обыгрывая в плей офф Динамо Москва, Ак Барс всегда выигрывает кубок. Это было после двух гостевых побед Казани. Итог мы знаем.
Ответ MaaRek
Когда брали кубок в третий раз - тоже отдали всего 2 игры до финала и тоже был Трактор и Магнитка в соперниках. Правда вместо Минска был Амур
Просто одни и те же команды в ПО попадают регулярно)))
Неплохо так они опустили две лучшие атаки лиги (Магнитогорск и Минск).
Ответ PEGEON
Неплохо так они опустили две лучшие атаки лиги (Магнитогорск и Минск).
Ну, кстати, мало кто вспоминает, что было с «Трактором», с «Трактором» не было вот холодного душа типа 5-2, 4-0, 4-1. Там вся разница была очень маленькой. Потому что «Трактор» — крупная команда, Кадейкин, Светлаков, Коршков, да и тот Григоренко не мелкопуз. И вот тут «Ак Барс» уже смотрелся не так убедительно, вернее, не было вот этого доминирования и стирания соперника, как с «Магниткой» порой было, или кто помнит, в том году с «Динамо»... когда «Ак Барс» просто стирает всё. Отсюда, кстати, и скормные прогнозы по Аьб в том числе.
«Авангард» и тем более «Локомотив» ближе к «Трактору», чем «Минск» и «Магнитка». Есть крупные игроки, которые могут бодаться.
Ответ ilya1809
Ну, кстати, мало кто вспоминает, что было с «Трактором», с «Трактором» не было вот холодного душа типа 5-2, 4-0, 4-1. Там вся разница была очень маленькой. Потому что «Трактор» — крупная команда, Кадейкин, Светлаков, Коршков, да и тот Григоренко не мелкопуз. И вот тут «Ак Барс» уже смотрелся не так убедительно, вернее, не было вот этого доминирования и стирания соперника, как с «Магниткой» порой было, или кто помнит, в том году с «Динамо»... когда «Ак Барс» просто стирает всё. Отсюда, кстати, и скормные прогнозы по Аьб в том числе. «Авангард» и тем более «Локомотив» ближе к «Трактору», чем «Минск» и «Магнитка». Есть крупные игроки, которые могут бодаться.
Минск весьма и весьма крупная и жесткая команда,вся оборона североамериканцы,поэтому не нужно чушь нести
Анвар крепко управляет командой, да и ребята все стараются.
Сушинский больше в рестике на хоккее сидел и общался за столом, нежели наблюдал за игрой. Ну мне так показалось
Этот сбитый су 33 до этого писал ,что Ак Барс проиграет Минску,потом проиграет Магнитогорску!!Нечего его слушать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Какой же «Ак Барс» гениальный! Абсолютно заслуженный выход в финал
3 мая, 22:30
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
3 мая, 14:42
Гатиятулин об игре «Ак Барса»: «Мы никому не бьем по рукам, не запрещаем творчество в атаке. Важно, что от всех наших звеньев идет угроза, довольны этим моментом»
1 мая, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
34 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
41 минуту назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем