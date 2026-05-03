Сушинский об «Ак Барсе» в финале: «Гатиятулин провел космическую работу. За весь плей-офф казанцы проиграли всего две встречи»

Сушинский о выходе «Ак Барса» в финал: Гатиятулин провел сумасшедшую работу.

Бывший нападающий клубов КХЛ , чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на победу «Ак Барса » над «Металлургом » (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина и выход финал.

«Шикарная серия. «Ак Барс» прекрасно выглядит, надежно играет в обороне и использует практически все моменты в атаке. Гатиятулин провел космическую работу, команда уже в финале.

За весь плей-офф казанцы проиграли всего две встречи. Работа сумасшедшая! «Ак Барс» на ходу, и команда выглядит сплоченной», – сказал Сушинский.