Разин о вылете «Металлурга»: «Счет 1-4 не отражает борьбы, с топами мы играли на равных. Я за зрелищный хоккей, не как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно»

Разин о вылете «Металлурга»: со всеми топами мы играли на равных.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после поражения от «Ак Барса » (3:4 ОТ, 1-4) в матче полуфинала Кубка Гагарина заявил, что счет 1-4 в серии не отражает продемонстрированный магнитогорским клубом уровень хоккея.

– У вас в советское время были быстрые беговые тройки. Может, это не работает сейчас на североамериканских площадках?

– Счет 1-4 не отражает всей борьбы, которая была. Мы провалили первую игру, а дальше она была равной. Свои моменты не реализовали, «Ак Барс» – реализовал. Не буду кидать стрелы в свою команду, называть другие причины, некоторые нельзя априори называть. Я за такой хоккей, он нравится болельщикам. Я за то, чтобы хоккей был зрелищный, не так, как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно».

Сегодня в футболе из‑под давления выходят за счет коротких передач. Вратарь раньше бил от ворот сильным ударом, а сейчас все за счет коротких передач. В хоккей у нас так: пиу – и побежали. Может это хорошо, я не говорю, что это плохо, но для этого надо обладать соответствующим набором игроков. Если у меня будут такие хоккеисты, может, рассмотрю такую схему.

По ходу сезона мы могли играть в открытый хоккей, могли закрыться, умели менять тактику. Проиграли «Ак Барсу»? Увы и ах. Сравнивать игры в сезоне и в плей‑офф неправильно, но со всеми топами мы играли на равных, – сказал Разин.