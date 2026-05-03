Разин о вылете «Металлурга»: «Счет 1-4 не отражает борьбы, с топами мы играли на равных. Я за зрелищный хоккей, не как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4) в матче полуфинала Кубка Гагарина заявил, что счет 1-4 в серии не отражает продемонстрированный магнитогорским клубом уровень хоккея.
– У вас в советское время были быстрые беговые тройки. Может, это не работает сейчас на североамериканских площадках?
– Счет 1-4 не отражает всей борьбы, которая была. Мы провалили первую игру, а дальше она была равной. Свои моменты не реализовали, «Ак Барс» – реализовал. Не буду кидать стрелы в свою команду, называть другие причины, некоторые нельзя априори называть. Я за такой хоккей, он нравится болельщикам. Я за то, чтобы хоккей был зрелищный, не так, как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно».
Сегодня в футболе из‑под давления выходят за счет коротких передач. Вратарь раньше бил от ворот сильным ударом, а сейчас все за счет коротких передач. В хоккей у нас так: пиу – и побежали. Может это хорошо, я не говорю, что это плохо, но для этого надо обладать соответствующим набором игроков. Если у меня будут такие хоккеисты, может, рассмотрю такую схему.
По ходу сезона мы могли играть в открытый хоккей, могли закрыться, умели менять тактику. Проиграли «Ак Барсу»? Увы и ах. Сравнивать игры в сезоне и в плей‑офф неправильно, но со всеми топами мы играли на равных, – сказал Разин.
Первую Магнитка слила. Ну окей, можно понять, что «не вкатились» после двух «подарков» до АкБ и все такое. Вторую выиграли и выиграли заслуженно, можно сказать была ответка за первую по игре.
Но вот в Казани были показательные игры. АкБ выиграл уверенно оба матча и Магнитка особо не навязала борьбы. Она пыталась, но АкБ ее останавливал.
Сегодняшний матч Магнитка играла достойно и точно лучше АкБ, давайте честно. Но тут уже половину матча решило то, что в воротах у Магнитогорска нет вратаря. И это во многом погубило эту Магнитку.
Валить нет смысла на вратарей все. В данном случае на Набокова(хотя Смолин не лучше). Но все-таки, он вообще не спасал. А вот этот привоз это вообще сильно было. В такой момент и в таком матче… Это безусловно давило на игроков и их уверенность.
Ибо та же оборона у Магнитки так себе была во всех играх.
И вообще тут ниже отметили верно. Магнитка реально некая Северсталь. Простой, примитивный, но все-таки местами симпатичный хоккей. Однако чисто на нем кубок очень тяжело взять. Сева то так играет потому что состав не может. Тут же…
Короче, виноваты все. И штаб и игроки включая вратарей.