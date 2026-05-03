  • Разин о вылете «Металлурга»: «Счет 1-4 не отражает борьбы, с топами мы играли на равных. Я за зрелищный хоккей, не как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4) в матче полуфинала Кубка Гагарина заявил, что счет 1-4 в серии не отражает продемонстрированный магнитогорским клубом уровень хоккея. 

– У вас в советское время были быстрые беговые тройки. Может, это не работает сейчас на североамериканских площадках?

– Счет 1-4 не отражает всей борьбы, которая была. Мы провалили первую игру, а дальше она была равной. Свои моменты не реализовали, «Ак Барс» – реализовал. Не буду кидать стрелы в свою команду, называть другие причины, некоторые нельзя априори называть. Я за такой хоккей, он нравится болельщикам. Я за то, чтобы хоккей был зрелищный, не так, как один тренер сказал: «Смотреть на унылое говно».

Сегодня в футболе из‑под давления выходят за счет коротких передач. Вратарь раньше бил от ворот сильным ударом, а сейчас все за счет коротких передач. В хоккей у нас так: пиу – и побежали. Может это хорошо, я не говорю, что это плохо, но для этого надо обладать соответствующим набором игроков. Если у меня будут такие хоккеисты, может, рассмотрю такую схему.

По ходу сезона мы могли играть в открытый хоккей, могли закрыться, умели менять тактику. Проиграли «Ак Барсу»? Увы и ах. Сравнивать игры в сезоне и в плей‑офф неправильно, но со всеми топами мы играли на равных, – сказал Разин. 

По факту прав, наш вратарь тащил, моментов чтобы переломить игру и убойно забивать металлург создал достаточно, просто им не повезло, мое уважение сильному сопернику.
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Ну, ребята, берите четвертый кубок, достойны) хоть я сам за Металлург всю жизнь, но к вашей команде только уважение)
какой же он крутой,все играют в унылое говно,а он мэтр настоящий, играет в искрометный хоккей,вот что хотел вам всем донести этот гроза смурфиков
Ответ Домингес Казань
Искромётный хоккей его 2 шайбы в Казани за 2 матча родили
А что не так с атакой Акбарса? В серии с магнитами они забили 19 шайб в 5 играх и уже под 50 шайб во всех матчах плей офф. Это разве уныло? Или забор, как сказал кожевников. Для плей-офф это вообще сверхрезультативность.
Ответ Рустем_1117050360
У Акбарса с атакой всё отлично ,Разин просто уже незнает что сказать .Примерно тоже самое он в том году говорил после вылета от Авангарда .В Металлурге надо много чего и кого менять .Вот это уж точно. Если не поменять в середника превратимся ,с его тактикой маленьких бегунков. Вторая Северсталь будет времен Разина. Акбарсу победы в финале.
Ответ Dexterrrrrrrrrr
да,разница с Севой лишь в исполнителях,у Магнитки помастеровитее,поэтому и прошли Сибирь и Торпедо,у Севы мастеров нет толком,вот и вылет в первом раунде,а стиль игры один и тот же
Ну вот опять, полный флэшбэк от прошлогодней серии с Омском, опять никаких ошибок в комплектовании, в системе игры, играли хорошо, не забили моменты, просто не повезло, точка... А то, что Казань всю серию убегала 2 в 1 в контратаки из-за вечного бардака в защите, разносила чужой пятак и доминировала на точке и у бортов - этого всего просто не существует... Казани даже не надо было прилагать сверх-усилий, просто отдай шайбу, суши игру, эти пассажиры обязательно привезут на свои ворота обрез 2 в 1, надо просто забить один из пары таких моментов
Комплектование команды не правильное ,вот в чём проблема. Будут у меня другие или не будут.Так вы же сами говорили ,нам никто не нужен. Акбарс вас переиграл везде ,играл с запасом ,спокойно догонял .Всё что вы говорите, вы говорили в том году после вылета от Авангарда. Может хватит уже в такой хоккей играть ,им уже никого не удивишь, все подстроились под ваш хоккей. Пора что то или кого-то менять ,и это факт. Два года провала ,причём как под капирку.
Ну то, что я видел - Ак Барс играл с запасом, а Магниты как команда школьников - такая улучшенная версия Северстали. Никакой равной борьбы и близко. Пока у Казани только в 1 раунде соперник более-менее был
Ответ Booligan
Минск это Северсталь (версия 2.0), а Магнитка это Северсталь (версия 3.0) с теми же итогами
Ответ Booligan
Ну вот в последней игре не было никакого запаса так-то. В других играх да, видно было, что можно в чем добавить, где стать злее, а сегодня... Ну вот гол Барабанова — он сам по себе, а уж первый — это подарок.
Да все, иди отдыхай
Разин твои оправдания поражения трёх матчей на своей поляне а в целом и серии с Ак Барсом -смешны увы к сожалению для болельщиков думаю Металлурга ! Никто не помнит ,как играли победители КГ в свои годы, помнят что игроки Этих команд держали его в своих руках заслуженно !
Корону то снимите, тов.Разин! Спасибо за регулярку - зрелищно и приятно смотреть хоккей, трофейчик есть и хорош, больше не надо. В ПО провал! Сибирь и Торпедо не будем считать. Тут другое обидно - Ак Барс - это же большая четвёрка Востока, а отлетели 4-1! Даже 4-2 непростительно. Борьба это 4-3 в серии. Да, догоняли, это хорошо, но не всегда, это факт. Набокова выбросьте и назад не берите никогда. Исхаков, друган Вовченко, Михайлис, Ткачев, Толчинский, Канцеров - куда-то "исчезли", это почему так вышло? По чистому льду они мастаки 👍, но не тут. Силантьев погоды бы не сделал, отлетал бы как мячик от казанских. Козлов, Федоров это игроки основы что ли под серьёзные задачи? Сиряцкий вот показал свою " готовность ", где он теперь? Из Лис молодой защитник тоже отчего в составе в решающем матче оказывается? Так что разберитесь там с Бирюковым по усилению команды и тренером вратарей. Два года провалы в ПО!
1:4 может и не отражает. Но проиграли то по делу.
Первую Магнитка слила. Ну окей, можно понять, что «не вкатились» после двух «подарков» до АкБ и все такое. Вторую выиграли и выиграли заслуженно, можно сказать была ответка за первую по игре.
Но вот в Казани были показательные игры. АкБ выиграл уверенно оба матча и Магнитка особо не навязала борьбы. Она пыталась, но АкБ ее останавливал.
Сегодняшний матч Магнитка играла достойно и точно лучше АкБ, давайте честно. Но тут уже половину матча решило то, что в воротах у Магнитогорска нет вратаря. И это во многом погубило эту Магнитку.
Валить нет смысла на вратарей все. В данном случае на Набокова(хотя Смолин не лучше). Но все-таки, он вообще не спасал. А вот этот привоз это вообще сильно было. В такой момент и в таком матче… Это безусловно давило на игроков и их уверенность.
Ибо та же оборона у Магнитки так себе была во всех играх.
И вообще тут ниже отметили верно. Магнитка реально некая Северсталь. Простой, примитивный, но все-таки местами симпатичный хоккей. Однако чисто на нем кубок очень тяжело взять. Сева то так играет потому что состав не может. Тут же…
Короче, виноваты все. И штаб и игроки включая вратарей.
