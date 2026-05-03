Карпухин о финале против «Авангарда» или «Локомотива»: «Без разницы. Они играют в одном стиле»

Карпухин о финале против «Авангарда» или «Локомотива»: «Ак Барсу» без разницы.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин высказался о возможном сопернике в финальной серии Кубка Гагарина.

Казанский клуб обыграл «Металлург » (4-1) в полуфинале и в решающем противостоянии встретится с «Авангардом » или «Локомотивом ».

– До финала недельный перерыв. Эта пауза будет особенной для вас?

– Каждая пауза была особенной. Отдыхаем, готовимся к сопернику, разбираем его.

– Есть желание разобрать какого-то соперника отдельно – «Авангард» или «Локомотив»?

– Без разницы. Команды играют в одном стиле. Не имеет значения, кто будет в финале, – сказал Карпухин.