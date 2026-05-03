Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Ак Барс» был фаворитом в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В воскресенье казанский клуб победил «Металлург» (4:3 ОТ) в 6-м матче полуфинала и выиграл серию со счетом 4-1.
«По моему мнению, «Ак Барс» заходил в серию фаворитом. Очень мощная команда, еще и по ходу плей-офф добавляла. В составе хорошие игроки, в том числе с опытом игры в НХЛ. Хотя и «Металлург» – классная команда, которая здорово играет и показывает комбинационный хоккей.
Но «Ак Барс» смог перекрыть лидеров соперника, сыграть лучше и заслуженно победил в серии. Ничего не дали сделать «Металлургу», показали такой бойцовский хоккей. Там в каждом звене есть характерные игроки, которые могут постоять за себя и за команду.
В «Металлурге» старались как могли, но «Ак Барс» по праву идет дальше. Жалко только, что серия так быстро закончилась, хотелось еще наслаждаться хоккеем и смотреть эти матчи», – заявил Щитов.