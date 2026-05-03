Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»

Щитов об «Ак Барсе»: был фаворитом в серии с «Металлургом».

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Ак Барс » был фаворитом в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В воскресенье казанский клуб победил «Металлург » (4:3 ОТ) в 6-м матче полуфинала и выиграл серию со счетом 4-1.

«По моему мнению, «Ак Барс» заходил в серию фаворитом. Очень мощная команда, еще и по ходу плей-офф добавляла. В составе хорошие игроки, в том числе с опытом игры в НХЛ. Хотя и «Металлург» – классная команда, которая здорово играет и показывает комбинационный хоккей.

Но «Ак Барс» смог перекрыть лидеров соперника, сыграть лучше и заслуженно победил в серии. Ничего не дали сделать «Металлургу», показали такой бойцовский хоккей. Там в каждом звене есть характерные игроки, которые могут постоять за себя и за команду.

В «Металлурге» старались как могли, но «Ак Барс» по праву идет дальше. Жалко только, что серия так быстро закончилась, хотелось еще наслаждаться хоккеем и смотреть эти матчи», – заявил Щитов.