  • Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина высказался об отношении к журналистам. 

– Поражение чему вас научит? Все говорили, что «Металлург» один из фаворитов Кубка Гагарина, и первый соперник сопоставимого уровня – 1-4 в серии.

– Вы с подковыркой говорите. Задали один вопрос, а в нем еще про первого соперника… (улыбается). Мы что виноваты, что нам попались «Сибирь» и «Торпедо»?

– Заслужили регуляркой.

– Не буду я отвечать на вопрос (улыбается). Уважаю труд журналистов, сам побыл в вашей роли, но в вашей среде, как и в любой другой, есть нормальные люди, а есть редиски. Лишний раз думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи, – сказал Разин. 

«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»

24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молчи и работай, а как ещё? Ну, можно быть клоуном и много говорить, смешить, но не оскорблять. Но не говорливым же быдлом.
Ну а чё тогда не молчишь то?🤷
как говорил мне в детстве Отец , хорошая мысля приходит опосля....
Ответ мик джагер
Как говорил мой отец: "Я - твой отец" :)
Мда, горбатого только одно исправит...
Хочу как Никитин, Козырев, Билялетдинов, но длинный язык не даёт, метёт, как метлой машет.
Разин и Роттен все ровно лучшие на прессухах. Смешно, но чаще кринж, однако это все ровно интереснее чем бу бу бу готовимся к следящему матчу/сезону. Если бы Разин еще и тонко стебал или завуалированно указывал на проблемы, цены бы ему не было... но как могет.
Провал в ПО обусловлен отсутствием нормального вратаря и перекосом в сторону "лёгкого" нападения. Защита как обычно, лажала в пределах обычной нормы. Тренер вратарей (хоть пусть и Вася) и гр.Бирюков не справились, сам Разин переоценил свои возможности. Результат закономерен. Тем не менее, отличный результат в регулярке: красивая зрелищная игра, Кубок континента, это первый такой трофей (и больше надо), отсюда и благоприятная сетка ПО. Спасибо за игру, сделайте выводы пожалуйста. Набокова выпните без права возвращения.
Самое интересное Быков с один Набоковым пролетел, Разин с другим.
а сибирь и торпедо какието сверх соперники?
У Разина быль цель победить журналистов.
Если вы встретились с хамством (невоспитанностью, некомпетентностью..) - рецепт поведения давно выписан:
-или полный игнор
-или хамить еще сильнее
Осталось сделать выбор...
К какому варианту склоняется Разин? Пока колеблется, но больше склоняется ко второму варианту...
Разин после 2:5 от «Ак Барса»: «Пришли люди в черном, стерли память, и некоторые хоккеисты забыли, как действовать»
25 апреля, 16:24
Три года перекрестному плей-офф в КХЛ. И что изменилось?
20 апреля, 11:00
«За такое в мое время башку отрывали». Илья Воробьев – о главном в плей-офф КХЛ
8 апреля, 06:15
Драфт-лотерея НХЛ начнется 6 мая в 02:00. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
сегодня, 21:38
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
сегодня, 21:38
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
