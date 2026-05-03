Андрей Разин: уважаю журналистов, но среди них есть редиски.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина высказался об отношении к журналистам.

– Поражение чему вас научит? Все говорили, что «Металлург» один из фаворитов Кубка Гагарина, и первый соперник сопоставимого уровня – 1-4 в серии.

– Вы с подковыркой говорите. Задали один вопрос, а в нем еще про первого соперника… (улыбается). Мы что виноваты, что нам попались «Сибирь » и «Торпедо »?

– Заслужили регуляркой.

– Не буду я отвечать на вопрос (улыбается). Уважаю труд журналистов, сам побыл в вашей роли, но в вашей среде, как и в любой другой, есть нормальные люди, а есть редиски. Лишний раз думаешь: лучше вести себя как Никитин , Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи, – сказал Разин.

«Поведение Разина – это неуважение к лиге и представителям всех СМИ. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку». Федерация спортивных журналистов России о словах тренера «Металлурга»