Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина, отметив, что это станет уроком для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.
«Победитель регулярного чемпионата – команда, на которую всегда настраиваются по-особенному. Все знали, что магнитогорцы умеют реализовывать свои моменты, у них отличное большинство, в составе играет лучший бомбардир. В предыдущих раундах «Магнитка» пусть и не без борьбы, но уверенно проходила дальше – 4:1, 4:1 в сериях.
В полуфинале команда столкнулась с габаритным, обученным и терпеливым соперником – «Ак Барсом». У казанцев есть игроки, способные использовать немногочисленные шансы, которые им предоставляет соперник. Так и получилось.
При этом, на мой взгляд, слишком много внимания было уделено пресс-конференциям и обсуждению главного тренера. Думаю, для него это станет уроком – в будущем он будет давать более сдержанные и лаконичные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды.
Также еще перед началом плей-офф вызывала вопросы ситуация с вратарями. По ходу серии определились, что первым номером будет Набоков, но, мне кажется, здесь немного не угадали. Ни один из вратарей не провел яркий сезон, и эта неопределенность тоже сказалась», – сказал Потапов.
Другой вопрос, что если Разина задергают, то получим все пресс-конференции тренеров в стиле Гатиятулина, мол, разберём ошибки, хорошо обработали и тд. Этого всем хочется?
И вот это вот журналистское переобувание, когда "отговаривается тренер шаблонными фразами - плохо, пытается поговорить на своём понятном языке - тут же начинаются и провокации и советы, что лучше меньше говорить", не красит Алексея совсем.
Несмотря на счёт в серии 1-4, два проигранных матча были ноздря-в-ноздрю.
А по Металлургу в принципе сыграли все опасения:
- не смог не самый богатый клуб лиги, опирающийся 50% на воспитанников в составе пережить отъезд в двух предыдущих сезонах 2-х топ-форвардов по меркам лиги в НХЛ (Гребёнкин + Юров);
- травма Силантьева сломала химию первого звена, да ещё и сильно повлияла на третье-четвёртое, так как подменяющий Силантьева Козлов не смог равноценно заменить в первом звене и нижние звенья лишились игрока, который был там очень органичен. При этом травма случилась после того, как вступил запрет на обмены, что для команды и так состоящей из большого количества молодых игроков - не позволило найти резервы внутри клубной системы;
- Толчинский не смог на стабильном уровне показать игру на уровне своей зарплаты в 70 млн. Были всплески, но в основном запомнится по сезону такими обидными промахами как в сегодняшнем матче. Однозначно не сработавший трансфер;
- Егор Яковлев в равных составах всё менее и менее влияет на игру, надёжность структуры и организации игры в обороне на уровне середняка нижней части турнирной таблицы.
Всё это на фоне Ак Барса на контрасте усилившегося в сезоне Хмелевским и Тоддом, и не потерявшим никого из игроков (только слили балласт типа Биро и Князева) выглядит закономерно. Та ситуация, когда нехватило прочности, запаса и опыта классных игроков (в особенности легионеров).
Это нормально, что некоторым это не нравится- не у всех хороший вкус!