  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
11

Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»

Потапов о вылете «Металлурга» от «Ак Барса»: станет уроком для главного тренера.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина, отметив, что это станет уроком для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина

«Победитель регулярного чемпионата – команда, на которую всегда настраиваются по-особенному. Все знали, что магнитогорцы умеют реализовывать свои моменты, у них отличное большинство, в составе играет лучший бомбардир. В предыдущих раундах «Магнитка» пусть и не без борьбы, но уверенно проходила дальше – 4:1, 4:1 в сериях.

В полуфинале команда столкнулась с габаритным, обученным и терпеливым соперником – «Ак Барсом». У казанцев есть игроки, способные использовать немногочисленные шансы, которые им предоставляет соперник. Так и получилось.

При этом, на мой взгляд, слишком много внимания было уделено пресс-конференциям и обсуждению главного тренера. Думаю, для него это станет уроком – в будущем он будет давать более сдержанные и лаконичные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды.

Также еще перед началом плей-офф вызывала вопросы ситуация с вратарями. По ходу серии определились, что первым номером будет Набоков, но, мне кажется, здесь немного не угадали. Ни один из вратарей не провел яркий сезон, и эта неопределенность тоже сказалась», – сказал Потапов.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2826 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoАлексей Потапов
logoАндрей Разин
logoИлья Набоков
logoКХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, в этом и был смысл - чтобы вызвать весь огонь на себя, а команду поменьше трогали. Я не думаю, что 20 минут на пресс-конференции стали прям ключевым моментом в этой серии (как и в целом все прессухи Разина).

Другой вопрос, что если Разина задергают, то получим все пресс-конференции тренеров в стиле Гатиятулина, мол, разберём ошибки, хорошо обработали и тд. Этого всем хочется?
Ответ Габорик
Мне кажется, в этом и был смысл - чтобы вызвать весь огонь на себя, а команду поменьше трогали. Я не думаю, что 20 минут на пресс-конференции стали прям ключевым моментом в этой серии (как и в целом все прессухи Разина). Другой вопрос, что если Разина задергают, то получим все пресс-конференции тренеров в стиле Гатиятулина, мол, разберём ошибки, хорошо обработали и тд. Этого всем хочется?
Ну почему это создает фон, фон такой, что «фу-у, вы думали, не такие... А мы видим, как вас утерли». Мало того что это ж прям надо найти материал этого малоизвестного журналиста, так еще в нем содержится то, что в простонародье «не дели шкуру не убитого медведя». Фон всегда важен, из-за многие профессиональные тренеры так сдержаны на пресс-конференциях, если ты не сдержан, то что в твоей команде, где надо порой терпеть, терпеть, терпеть и наступать себе на горлоТы же пример
Потапов так топил за "своих" в серии с Торпедо, что оценивать его высказывания беспристрастно в отношении Магнитки - неполучается.
И вот это вот журналистское переобувание, когда "отговаривается тренер шаблонными фразами - плохо, пытается поговорить на своём понятном языке - тут же начинаются и провокации и советы, что лучше меньше говорить", не красит Алексея совсем.
Несмотря на счёт в серии 1-4, два проигранных матча были ноздря-в-ноздрю.

А по Металлургу в принципе сыграли все опасения:
- не смог не самый богатый клуб лиги, опирающийся 50% на воспитанников в составе пережить отъезд в двух предыдущих сезонах 2-х топ-форвардов по меркам лиги в НХЛ (Гребёнкин + Юров);
- травма Силантьева сломала химию первого звена, да ещё и сильно повлияла на третье-четвёртое, так как подменяющий Силантьева Козлов не смог равноценно заменить в первом звене и нижние звенья лишились игрока, который был там очень органичен. При этом травма случилась после того, как вступил запрет на обмены, что для команды и так состоящей из большого количества молодых игроков - не позволило найти резервы внутри клубной системы;
- Толчинский не смог на стабильном уровне показать игру на уровне своей зарплаты в 70 млн. Были всплески, но в основном запомнится по сезону такими обидными промахами как в сегодняшнем матче. Однозначно не сработавший трансфер;
- Егор Яковлев в равных составах всё менее и менее влияет на игру, надёжность структуры и организации игры в обороне на уровне середняка нижней части турнирной таблицы.

Всё это на фоне Ак Барса на контрасте усилившегося в сезоне Хмелевским и Тоддом, и не потерявшим никого из игроков (только слили балласт типа Биро и Князева) выглядит закономерно. Та ситуация, когда нехватило прочности, запаса и опыта классных игроков (в особенности легионеров).
Ответ N-tony
Потапов так топил за "своих" в серии с Торпедо, что оценивать его высказывания беспристрастно в отношении Магнитки - неполучается. И вот это вот журналистское переобувание, когда "отговаривается тренер шаблонными фразами - плохо, пытается поговорить на своём понятном языке - тут же начинаются и провокации и советы, что лучше меньше говорить", не красит Алексея совсем. Несмотря на счёт в серии 1-4, два проигранных матча были ноздря-в-ноздрю. А по Металлургу в принципе сыграли все опасения: - не смог не самый богатый клуб лиги, опирающийся 50% на воспитанников в составе пережить отъезд в двух предыдущих сезонах 2-х топ-форвардов по меркам лиги в НХЛ (Гребёнкин + Юров); - травма Силантьева сломала химию первого звена, да ещё и сильно повлияла на третье-четвёртое, так как подменяющий Силантьева Козлов не смог равноценно заменить в первом звене и нижние звенья лишились игрока, который был там очень органичен. При этом травма случилась после того, как вступил запрет на обмены, что для команды и так состоящей из большого количества молодых игроков - не позволило найти резервы внутри клубной системы; - Толчинский не смог на стабильном уровне показать игру на уровне своей зарплаты в 70 млн. Были всплески, но в основном запомнится по сезону такими обидными промахами как в сегодняшнем матче. Однозначно не сработавший трансфер; - Егор Яковлев в равных составах всё менее и менее влияет на игру, надёжность структуры и организации игры в обороне на уровне середняка нижней части турнирной таблицы. Всё это на фоне Ак Барса на контрасте усилившегося в сезоне Хмелевским и Тоддом, и не потерявшим никого из игроков (только слили балласт типа Биро и Князева) выглядит закономерно. Та ситуация, когда нехватило прочности, запаса и опыта классных игроков (в особенности легионеров).
А кто из чемпионов-тренеров много кусался с журналистами? Не в принципе... А во время плейоффной гонки именно?
Абсолютно не связанные вещи. Комментарии и команда.
Никакие миллионы и кубки не могут поменять воспитание и образ мышления.
Ну дело в комментариях ведь, а не в составе состоящем из маленьких людей 170 см ростом
Здесь не только проблема с вратарями ,но и с защитой и с центрами ,и с габаритами хоккеистов .Ну должен ведь быть баланс какой-то. Должны быть разного плана хоккеисты .А в Металлурге просто перекос в одну сторону ,в сторону маленьких нападающих, и полузащитников. Надеюсь состав изменится у Металлурга, и тогда и тактика команды поменяется .
Это тот самый Потапов, который антирекорд КХЛ поставил по количеству матчей без набранных очков?
Двоевластие это всегда хаос. Два равных вратаря весь сезон трезвонили, итог сами увидели.
Вот незаметно дружелюбия у А́лексея Потапова как комментировать и отвечать на подковыристые вопросы журналистов
Это нормально, что некоторым это не нравится- не у всех хороший вкус!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
3 мая, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
3 мая, 15:36
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
3 мая, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
33 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
40 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем