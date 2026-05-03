Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»

Потапов о вылете «Металлурга» от «Ак Барса»: станет уроком для главного тренера.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Металлурга » от «Ак Барса » (1-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина, отметив, что это станет уроком для главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина .

«Победитель регулярного чемпионата – команда, на которую всегда настраиваются по-особенному. Все знали, что магнитогорцы умеют реализовывать свои моменты, у них отличное большинство, в составе играет лучший бомбардир. В предыдущих раундах «Магнитка» пусть и не без борьбы, но уверенно проходила дальше – 4:1, 4:1 в сериях.

В полуфинале команда столкнулась с габаритным, обученным и терпеливым соперником – «Ак Барсом». У казанцев есть игроки, способные использовать немногочисленные шансы, которые им предоставляет соперник. Так и получилось.

При этом, на мой взгляд, слишком много внимания было уделено пресс-конференциям и обсуждению главного тренера. Думаю, для него это станет уроком – в будущем он будет давать более сдержанные и лаконичные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды.

Также еще перед началом плей-офф вызывала вопросы ситуация с вратарями. По ходу серии определились, что первым номером будет Набоков , но, мне кажется, здесь немного не угадали. Ни один из вратарей не провел яркий сезон, и эта неопределенность тоже сказалась», – сказал Потапов.