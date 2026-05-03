  • Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
25

Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»

Агент Владимира Ткачева оценил игру нападающего «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-4).

30-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в 5 играх против казанского клуба. 

– «Ак Барс» воспользовался своими моментами и теми шансами, которые дал соперник. «Металлург» играл хорошо, но не хватило вариативности по ходу матча. И допустили много ошибок. «Ак Барс» – это не «Торпедо» и «Сибирь», он прощать не будет. 

– Как оцените игру клиентов вашего агентства – Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, Ильи Набокова, Егора Коробкина?

– Я считаю, что все хорошо сыграли. Если говорить про Набокова, то решающий гол – рикошет от клюшки. В этой серии он ошибся один раз, когда играл за воротами, а так много выручал. Толчинский старался и если бы забил этот гол в овертайме, то все сложилось бы по-другому. Каждый мог бы где-то еще добавить, но они сделали, что могли.

– Многие ожидали от Ткачева большего…

– Те, кто нормально разбирают игру, они видят его игровое время и понимают, почему, что и как. Я не хочу вдаваться в подробности, но большего в этой ситуации он сделать не мог, – сказал Шуми Бабаев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Кто бы сомневался, очередной тренер ущемляет Ткачева :)
его то хоть ущемляют,тут с другим его игроком Евсеевым Казань помнится дальше пошла,дискриминация была,с двухсторонним контрактом за плохую игру в ВХЛ спускали
Ава и Ткача и Буша спокойно отцепили..разбираются в хоккее
В плейофф он никакой просто, вот и весь ответ. Причём это не первый год Ткачев такой.
В той истории летом, когда Ткача попросили из Авы писал, что это хорошее решение продиктованное его игрой в плей-офф. Буше хватило пару раундов осознать. Меня какашками тогда закидали мол смотри на статистику. В регулярке Володя хорош, одно из лучших решений, но если клуб ставит перед собой забодать всех в плей-офф, увы, Володя тут не сильный помощник. А держать его за такие бабки смысла нет.
Бабай смешной, конечно, тут бы отмолчаться, а не набрасывать лишнего да еще и такого нелепого. Все тут не дураки, хоккей смотрят и видят кто и что, без носатых))
Авангард показал кто в итоге прав и по Буше и по Ткачеву. Ну а про игровое время, если бы дали на 5 минут больше, его 0+2 магически превратились бы в 4+4 по мнению Бабева? А может быть у него игровое время было небольшим, потому что он не так хорошо играл?
В ЦСКА и Атланте тоже были правы по Мозякину до какого то момента. Завтра че нить выиграет, все в один голос будут говорить о том какой он потрясающий.
Это же надо сравнить Ткачева с Мозякиным
в том году с Локо так же катался на прямых ногах, поэтому его и попросили...😬
Ну да, сыграли хорошо, но серию просрали. Отличный анализ от шарлатана.
Ткачев только сегодня заметен был, когда нарезал круги вокруг зоны Ак Барса. А где бабай увидел рикошет от клюшки, там прямой лазерный бросок был, без шансов
Толчинский заметен даже больше был в этой серии, хотя против Ак Барса в плей-офф он всегда играл очень слабо и не результативно, Ткачев же полностью провалился
Когда этого цыгана выпрут из хоккея?
Артем Батрак: «Металлург» лишен пространства, у них нет преимущества в скорости, а в борьбе они уступают «Ак Барсу». Выглядит так, что шансов у клуба практически нет»
2 мая, 13:41
Шуми Бабаев: «Ткачев делает все, чтобы вывести «Металлург» в финал. Каждую игру делает миллион передач, посмотрите, сколько проводит силовых приемов и как он бьется»
2 мая, 01:49
Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Судья Гофман сыграл в тело Ткачеву, когда мы были в позиционной атаке. Это ключевой момент во 2-м периоде. Соперник забил»
1 мая, 15:59
