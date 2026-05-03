Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»

Бабаев об игре Ткачева в серии с «Ак Барсом»: он не мог сделать большего.

Агент Владимира Ткачева оценил игру нападающего «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (1-4).

30-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в 5 играх против казанского клуба.

– «Ак Барс » воспользовался своими моментами и теми шансами, которые дал соперник. «Металлург » играл хорошо, но не хватило вариативности по ходу матча. И допустили много ошибок. «Ак Барс» – это не «Торпедо» и «Сибирь», он прощать не будет.

– Как оцените игру клиентов вашего агентства – Владимира Ткачева, Сергея Толчинского, Ильи Набокова, Егора Коробкина?

– Я считаю, что все хорошо сыграли. Если говорить про Набокова, то решающий гол – рикошет от клюшки. В этой серии он ошибся один раз, когда играл за воротами, а так много выручал. Толчинский старался и если бы забил этот гол в овертайме, то все сложилось бы по-другому. Каждый мог бы где-то еще добавить, но они сделали, что могли.

– Многие ожидали от Ткачева большего…

– Те, кто нормально разбирают игру, они видят его игровое время и понимают, почему, что и как. Я не хочу вдаваться в подробности, но большего в этой ситуации он сделать не мог, – сказал Шуми Бабаев