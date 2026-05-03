Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Металлургом» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
«Билялов очень уверенно провел эту серию. «Ак Барс» перестроился, начал играть уверенно и результативно, хотя в регулярном сезоне не всегда так было. Казанцы за результат хорошо борются, могут удержать счет, атаковать. Плюс там Билялетдинов в качестве консультанта помогает команде, так что все закономерно.
«Металлург» весь сезон уверенно шел на первом месте. Видимо, в уме держали, что и в плей-офф также уверенно пройдут. Хотя они играли очень хорошо. По игре они были даже лучше «Ак Барса», но казанцы сыграли проще», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
смешной ты,отвечаешь на пост и закрываешь ответы себе)))я то спокоен как удав,моя команда прошла уже Трактор,Минск и вас,это не Сибирь с Торпедо,эйфория была у Магнитки после регулярки и проходных соперников в первых раундах,а мы заслуженно идем в финал и играть нам там с достойным соперником и тренером,а не с лысым гопником