Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Металлургом» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

«Билялов очень уверенно провел эту серию. «Ак Барс» перестроился, начал играть уверенно и результативно, хотя в регулярном сезоне не всегда так было. Казанцы за результат хорошо борются, могут удержать счет, атаковать. Плюс там Билялетдинов в качестве консультанта помогает команде, так что все закономерно.

«Металлург» весь сезон уверенно шел на первом месте. Видимо, в уме держали, что и в плей-офф также уверенно пройдут. Хотя они играли очень хорошо. По игре они были даже лучше «Ак Барса», но казанцы сыграли проще», – сказал Крикунов. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2826 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Clever_mind
смешной ты,отвечаешь на пост и закрываешь ответы себе)))я то спокоен как удав,моя команда прошла уже Трактор,Минск и вас,это не Сибирь с Торпедо,эйфория была у Магнитки после регулярки и проходных соперников в первых раундах,а мы заслуженно идем в финал и играть нам там с достойным соперником и тренером,а не с лысым гопником
Ну вот зачем опять оскарбления начались .Ну не нравиться вам Разин ,но зачем вы то начинаете на личность переходить .И сейчас была серия достойных соперников .Акбарс молодцы с победой. Будьте лучше и не оскарбляйте людей. Удачи в финале.
старик совсем плох,раз у него Магнитка была лучше,в чем интересно,если только в розыгрыше большинства,во всем остальном Казань была сильнее
У тебя эйфория. Успокойся. Тебе бы быть таким стариком.
Акбарс во всех позициях лучше был. Анвар сделал реально ,как говорят баланс в команде ,между силовой и скоростной игрой .И плюс вратарь и защитники мощные .А Разин решил перебегать опять .А уже так не получиться .В Металлурге полностью надо менять тактику команды .Тактика Разина уже устарела, все к ней принаровились .Акбарсу удачи в финале.
Да, так и думали. Разин об этом сказал на пресс-конференции.
кажется что ключевое слово здесь Билялетдинов....
