Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»

Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Металлургом » (4-1) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Билялов очень уверенно провел эту серию. «Ак Барс » перестроился, начал играть уверенно и результативно, хотя в регулярном сезоне не всегда так было. Казанцы за результат хорошо борются, могут удержать счет, атаковать. Плюс там Билялетдинов в качестве консультанта помогает команде, так что все закономерно.

«Металлург» весь сезон уверенно шел на первом месте. Видимо, в уме держали, что и в плей-офф также уверенно пройдут. Хотя они играли очень хорошо. По игре они были даже лучше «Ак Барса», но казанцы сыграли проще», – сказал Крикунов.