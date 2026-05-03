  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
66

Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»

Разин о нападении «Металлурга»: думаете, я бы отказался от Макдэвида?.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4 в серии) в матче полуфинала Кубка Гагарина ответил на вопрос, планируют ли в магнитогорском клубе привлекать в команду больше габаритных форвардов. 

– Поражение от «Ак Барса» не заставит вас пересмотреть концепцию игры в атаке, чтобы там были габаритные хоккеисты?

– Нет такого, чтобы были метр восемьдесят и ниже. Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Джош Ливо – точно нет, потому что в плане игры без шайбы он не нашего подхода. Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова я бы с удовольствием взял. К сожалению, они выбирают Казань, или Казань их раньше времени выбрала.

Был такой плакат «Гномы, алга!» У нас такого нет. Были бы игроки с хорошим катанием и ростом 190 см, с удовольствием взял бы, если бы пошли к нам.

– На следующий сезон такие будут?

– Работа ведется, – сказал Разин.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2826 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКоннор Макдэвид
logoАлександр Барабанов
logoКХЛ
logoИлья Сафонов
logoАк Барс
logoДжош Ливо
logoМеталлург Мг
logoНХЛ
logoСаша Хмелевски
logoАндрей Разин
logoНэйтан Тодд
logoТрактор
logoЛеон Драйзайтль
logoМатч ТВ
logoЭдмонтон
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю соседи! Хоть кто-то из Приволжья вышел в финал) Будем ждать вас в гостях в Уфе в следующем сезоне))
Зато молодёжь уезжает рано, то Дорофеев, Гребенкин, Юров, теперь Канцеров потом Фёдоров? ;)
Ответ Serh08
Зато молодёжь уезжает рано, то Дорофеев, Гребенкин, Юров, теперь Канцеров потом Фёдоров? ;)
Комментарий удален пользователем
Ответ srs
Комментарий удален пользователем
Разин не боится доверять молодёжи, в КХЛ таких тренеров по пальцам пересчитать можно, он , профессор и Квартальнов.
Андрей хорошее катание твое 2сезона подряд вчистую проиграло силовому хоккею. Ну признай Анвар сделал тебя и переиграл. Ок атака не зашла. Но а где дисциплина? Вы в каждом матче удалялись тупо в зоне атаки. В чемпионском финале с Локо почти не было удалений. И что значит нам Ливо не подходит. Ну ок, играй дальше с Федоровым и Козловым. Я уржусь. Если в следующем ПО, Авто купит Ливо и вынесет нас))
Ответ Xell
Андрей хорошее катание твое 2сезона подряд вчистую проиграло силовому хоккею. Ну признай Анвар сделал тебя и переиграл. Ок атака не зашла. Но а где дисциплина? Вы в каждом матче удалялись тупо в зоне атаки. В чемпионском финале с Локо почти не было удалений. И что значит нам Ливо не подходит. Ну ок, играй дальше с Федоровым и Козловым. Я уржусь. Если в следующем ПО, Авто купит Ливо и вынесет нас))
С Локо допинг был, все просто😬👌
Ответ Xell
Андрей хорошее катание твое 2сезона подряд вчистую проиграло силовому хоккею. Ну признай Анвар сделал тебя и переиграл. Ок атака не зашла. Но а где дисциплина? Вы в каждом матче удалялись тупо в зоне атаки. В чемпионском финале с Локо почти не было удалений. И что значит нам Ливо не подходит. Ну ок, играй дальше с Федоровым и Козловым. Я уржусь. Если в следующем ПО, Авто купит Ливо и вынесет нас))
Да нужен вам Ливо? Пассажир каких поискать, рыбачил возле синей линии всю серию с АК барс, в оборону не шёл. Пускай авто забирает, там любят собирать сбитых летчико, вылетать в первом раунде и потом жаловаться на судей
Третий год слушаю про то, что нет у нас никаких ограничений по росту, но на практике ничего не меняется. Единственное исключение - Коротков. Который и так большим доверием не пользуется. Ну вот летом посмотрим, что будет. Есть подозрение, что все гномы будут просто переподписаны, а дальше на выходе объяснения, что выиграть конкуренцию за других "не шмогли". Что-то мне подсказывает, что, на самом деле, не больно-то Разин сражается за условных Сафоновых и Барабановых...
Ответ Metallurg_2017
Третий год слушаю про то, что нет у нас никаких ограничений по росту, но на практике ничего не меняется. Единственное исключение - Коротков. Который и так большим доверием не пользуется. Ну вот летом посмотрим, что будет. Есть подозрение, что все гномы будут просто переподписаны, а дальше на выходе объяснения, что выиграть конкуренцию за других "не шмогли". Что-то мне подсказывает, что, на самом деле, не больно-то Разин сражается за условных Сафоновых и Барабановых...
ну дык воспитайте,того же Сафонова или Дыняка Ак Барс из вхл поднял
Ответ Домингес Казань
ну дык воспитайте,того же Сафонова или Дыняка Ак Барс из вхл поднял
Разин подпускает молодежь, в этом смысле зачёт ему. Может, из Фёдорова что-то похожее вырастит...
1 толковый центр на команду и то скорее больше для обороны.
Слепая вера в определенных игроков привела к тому, что первое звено оказалось никакое. Ни точку железно выиграть(потому-что Канцеров не центр), ни сыграть в комбинационный хоккей (потому-что Козлов не тянет уровень Ткачева и Канцерова).
Плюс глубина состава. Можно ведь было габаритных ребят из вышки подтянуть на определенный матч, но нет, лучше биться об габаритных игроков. Да ещё и молодого защитника выставлять в важном матче, но играть с Маклюковым,который не успевал за даже за габаритными игроками Акбарса.
Так работать надо ,искать нападающих габаритных и с катанием .Другие ведь находят .А вы сами отказываетесь от подписаний ,говорите что нам никто не нужен .Кто вам мешал защитников подписать .Да вы сами себе мешаете. Все летние подписания мимо, в плейофф нулевые Ткачев, Толчинский, Барак ,Исхаков. Как можно из Канцерова или Исхакова центров делать за один сезон?Был Николенко ,Карпов был в чемпионский сезон .Они были габаритные центры .Вообщем нечего там звезд Нхл перечислять ,можно и у нас найти габаритных хоккеистов с не плохим катанием .
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Так работать надо ,искать нападающих габаритных и с катанием .Другие ведь находят .А вы сами отказываетесь от подписаний ,говорите что нам никто не нужен .Кто вам мешал защитников подписать .Да вы сами себе мешаете. Все летние подписания мимо, в плейофф нулевые Ткачев, Толчинский, Барак ,Исхаков. Как можно из Канцерова или Исхакова центров делать за один сезон?Был Николенко ,Карпов был в чемпионский сезон .Они были габаритные центры .Вообщем нечего там звезд Нхл перечислять ,можно и у нас найти габаритных хоккеистов с не плохим катанием .
К вам Малкин не хочет возвращаться кстати!Почему интересно 🤔
Ответ AkBars555
К вам Малкин не хочет возвращаться кстати!Почему интересно 🤔
У него жена американка, зачем ей условная деревня?
Да Разин хоть и острый на язык , но он крутой тренер как ни крути . Молодежь развивается , команда играет бодро , просто не повезло немного вот и всё . Крутой и главное Русский тренер , а то сейчас мода пошла привозить канадцев а тут наш дерзкий Разин
Ответ Вадим Пашаев
Да Разин хоть и острый на язык , но он крутой тренер как ни крути . Молодежь развивается , команда играет бодро , просто не повезло немного вот и всё . Крутой и главное Русский тренер , а то сейчас мода пошла привозить канадцев а тут наш дерзкий Разин
Так говорите, будто русский тренер в КХЛ - редкость какая-то. ) На 16 участников плей-офф всего лишь 2 канадских тренера. Остальные - наши.
нужно было просто сохранить Акользина и взять пару силовиков по типо Кормье,денег что уходит на Ткачева хватило бы на троих таких игроков,и был бы баланс
Просто Разин и ко думали попробовать выиграть кубок с помощью старых щей, не получилось. Тод, Хмель и остальных Металлург и не думал в свое время подписывать.
откуда это " гномы Алга"" ...???? вот смотрю на ветках, ..Разин тоже очень любит поговорить, как Ротенбург и Ларионов ,.. поразмышлять....не идёт это на пользу команде, не идёт....
Ответ мик джагер
откуда это " гномы Алга"" ...???? вот смотрю на ветках, ..Разин тоже очень любит поговорить, как Ротенбург и Ларионов ,.. поразмышлять....не идёт это на пользу команде, не идёт....
Только Разин выиграл КГ в отличии от Ларионова и остальных любителей поговорить
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин после 1:4 от «Ак Барса»: «Про удаления спрашивайте у судей! Мы атаковали, создали много моментов. Да ну на хрен! Следующий вопрос!»
1 мая, 16:49
Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Судья Гофман сыграл в тело Ткачеву, когда мы были в позиционной атаке. Это ключевой момент во 2-м периоде. Соперник забил»
1 мая, 15:59
КХЛ о неудачном челлендже Гатиятулина: «Перед взятием ворот был пас рукой, но после этого был переход контроля шайбы командой «Ак Барс», хороший гол»
1 мая, 15:45
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
33 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
40 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем