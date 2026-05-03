Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4 в серии) в матче полуфинала Кубка Гагарина ответил на вопрос, планируют ли в магнитогорском клубе привлекать в команду больше габаритных форвардов.
– Поражение от «Ак Барса» не заставит вас пересмотреть концепцию игры в атаке, чтобы там были габаритные хоккеисты?
– Нет такого, чтобы были метр восемьдесят и ниже. Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Джош Ливо – точно нет, потому что в плане игры без шайбы он не нашего подхода. Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова я бы с удовольствием взял. К сожалению, они выбирают Казань, или Казань их раньше времени выбрала.
Был такой плакат «Гномы, алга!» У нас такого нет. Были бы игроки с хорошим катанием и ростом 190 см, с удовольствием взял бы, если бы пошли к нам.
– На следующий сезон такие будут?
– Работа ведется, – сказал Разин.
Слепая вера в определенных игроков привела к тому, что первое звено оказалось никакое. Ни точку железно выиграть(потому-что Канцеров не центр), ни сыграть в комбинационный хоккей (потому-что Козлов не тянет уровень Ткачева и Канцерова).
Плюс глубина состава. Можно ведь было габаритных ребят из вышки подтянуть на определенный матч, но нет, лучше биться об габаритных игроков. Да ещё и молодого защитника выставлять в важном матче, но играть с Маклюковым,который не успевал за даже за габаритными игроками Акбарса.