Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»

Разин о нападении «Металлурга»: думаете, я бы отказался от Макдэвида?.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после поражения от «Ак Барса » (3:4 ОТ, 1-4 в серии) в матче полуфинала Кубка Гагарина ответил на вопрос, планируют ли в магнитогорском клубе привлекать в команду больше габаритных форвардов.

– Поражение от «Ак Барса» не заставит вас пересмотреть концепцию игры в атаке, чтобы там были габаритные хоккеисты?

– Нет такого, чтобы были метр восемьдесят и ниже. Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля ? Джош Ливо – точно нет, потому что в плане игры без шайбы он не нашего подхода. Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова я бы с удовольствием взял. К сожалению, они выбирают Казань, или Казань их раньше времени выбрала.

Был такой плакат «Гномы, алга!» У нас такого нет. Были бы игроки с хорошим катанием и ростом 190 см, с удовольствием взял бы, если бы пошли к нам.

– На следующий сезон такие будут?

– Работа ведется, – сказал Разин.