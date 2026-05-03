Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»

Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга» и по праву вышел в финал.
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский дал оценку полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом».
В воскресенье казанский клуб одержал победу в 6-м матче (4:3 ОТ) и выиграл серию со счетом 4-1.
«Была очень интересная серия, напряженные матчи, отличная борьба, но «Ак Барс» был сильнее. Казанцы по праву вышли в финал. Настоящий матч плей-офф, одна ошибка решила исход игры.
Могли выиграть обе команды. Хоккеисты «Металлурга» проявили характер, отыгрались, довели дело до овертайма, но им немного не хватило до победы. Я получил огромное удовольствие от хоккея», – сказал Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
