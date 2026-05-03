Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
Рыбин о «Локомотиве»: в серии против «Авангарда» разобщенно действует.
Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин дал оценку игре «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2-3).
«В плане перебегать «Авангард» выглядит как будто помощнее. У Омска есть свой определенный план.
У «Локомотива» тоже имеется своя тактика и свой план, но команда чуть-чуть разобщенно действует», – сказал Рыбин.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2825 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Авангард победит Локо завтра, обязательно, неважно как и с каким счётом, но победит.
Авангард победит Локо завтра, обязательно, неважно как и с каким счётом, но победит.
вообще не факт. После первых 2х убедительных побед большинство болел Авангарда уже отправило Локомотив в отпуск. Ну вот уже 3:2. По моему, Авангард выложился сильно с начала серии, а Локомотив, наоборот прибавляет.
Что он скажет после победы Локомотива?
Что он скажет после победы Локомотива?
в следующем сезоне узнаем!
«Ноги, крылья…главное-хвост!» Локомотив умеет кэмбечить
«Ноги, крылья…главное-хвост!» Локомотив умеет кэмбечить
Назови последний камбек Локомотива. Я не помню за 15 лет. Если проигрываем, так проигрываем до конца.
Назови последний камбек Локомотива. Я не помню за 15 лет. Если проигрываем, так проигрываем до конца.
Ну а свежачок подзабыл: 28 апреля 2026 года в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (Омск). Команда отыгралась со счёта 0:2 и одержала победу со счётом 4:2.
Комментарии этого горе эксперта рыбина, всегда неожиданны и ни кому не интересны…
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем