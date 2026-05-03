Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»

Рыбин о «Локомотиве»: в серии против «Авангарда» разобщенно действует.

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин дал оценку игре «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда » (2-3).

«В плане перебегать «Авангард» выглядит как будто помощнее. У Омска есть свой определенный план.

У «Локомотива » тоже имеется своя тактика и свой план, но команда чуть-чуть разобщенно действует», – сказал Рыбин.