  • Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина.

Магнитогорцы уступили в овертайме пятого матча полуфинальной серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4) и закончили выступления в этом сезоне FONBET КХЛ.

«Жизнь прекрасна. Хорошая игра, болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома.

Игра показала, что у команды есть характер. Команда у нас молодая, много подарков делали «Ак Барсу», но отыгрались три раза. В овертайме, как и во всей серии, были моменты 100-процентные.

Не забиваешь ты – забивают тебе, банальность для хоккея», – сказал Разин.

«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
АК барс заслужено победил, но металлург очень опасный соперник, серия 4:1 не должна вводит в заблуждение, все было на тоненького. Атака у металлурга мощная вратарь у барсов тащил. Уделять внимание обороне тлле нужно, и везение вратаря тоже важно в этих играх. Все сложилось в пользу барсов,
По итогам пяти матчей у Магнитки в обороне был проходной двор, это просто преступление так плохо играть в обороне в ПО. Кажется, что за всю серию Ак Барс забил в контратаках больше, чем за 68 матчей регулярки
А мог забить ещё больше, если бы не мудрили
Разин провалился второй год подряд. Никакого прогресса, вера в бегунков на уровне сектанства, война в прессе со всеми подряд. Ноль мышц. Выводов из прошлого сезона не сделано никаких. Никакого усиления на дедлайне по вратарской линии и обороне. А зачем, у нас же прекрасный Хабаров, которого имеют у бортов все кому не лень, а на вратарях - чудесные Набоков и Смолин. Причем это именно что было решение Разина - нам никто не нужен!!!

И, зная твердолобость и упрямство Лысого, никаких концептуальных изменений не будет. Ошибся менеджмент с решением его продлить на 2 года, теперь расторгать очень дорого, в нынешних условиях никто сорить деньгами не станет. Хотели сэкономить, опередив конкуренцию, сделали только хуже. Сейчас мог бы уходить на истекающем контракте бесплатно. Клубу надо было бы искать нового тренера в Северной Америке и менять концепцию.

Разин второй год подряд провалился и с любимыми баллонами, перестарался с закачиванием. Команда опять бежала хуже соперника, как и с Омском год назад, хотя скорость - это единственный козырь Металлурга.

Толчинский - провал, спасибо ему за промах в овертайме. Платили 70, чтобы он именно в эти моменты решал. Ткачев - то же самое, теперь понятно решение Буше слить этого пассажира. Тащили команду "старички", от летней селекции никакой помощи.

Ак Барс спокойно контролировал ситуацию, чуть добавлял, когда надо, и сразу Металлург плыл. Когда надо, Казань сушила. Всё было под контролем. Про борту на точке и у бортов и как изнасиловали гномов не писал уже только ленивый. И, самое главное, что Лысый не видит в этом никаких проблем второй год подряд. Сильно сомневаюсь, что сейчас на него всё же снизойдет озарение.

Увы, с нынешней концепцией бегунков для регулярки полуфинал вечно будет потолком Металлурга. И это ещё повезло с сеткой в этом году, с каким-нибудь ЦСКА уже могло всё закончиться по такой игре. Как только попалась крепкая системная команда с кучей здоровых ребят, которые давят у бортов, поливают от синей и создают трафик перед воротами - так всё, полная беспомощность царства гномов и плюшевых гномиков чуть покрупнее, Минулина, Маклюкова, Пресса.

Как и писал после серии с Торпедо, это будет вкусная закуска для Анвара. Увы, не ошибся. Казани удачи в финале, заслуженный проход дальше.
За три года при Разине 1 КГ (пусть и на лютом фарте) + 1 КК. Фига болелы в Магнитке требовательные))
Нет прогресса, работы над ошибками и выводов. Второй год подряд ровно одно и то же. Человек отрицает реальность с упорством сектанта. В этом вся беда.
За сезон спасибо. Есть, конечно, вопросы, например, что было по ходу сезона и ПО в третьих периодах раз за разом? По серии не хватило реализации, по сегодняшней игры вопрсов нет: бились до последнего
Привет лысому эксперту, у которого игровые проблемы Ммг в серии с Торпедо были от "скуки". Сегодня как, не скучно оказалось Набокову?
Главтренер Ак Барса тактически переиграл своей командой Разина ! Главтренер Металлурга всё учил журналистов, как нужно себя вести, а нужно было готовить игроков к игре с Ак Барсом -понять ,как Ак Барс так легко выиграл серию у Минчан -за счёт чего ! А самое главное ,что у игроков Металлурга не было единоцелой команды, каждый сам по себе, а вот Ак Барс как раз Этим и взял серию -едины были в понимании своей задачи от воротного до напа , как мощный кулак боксёра !
А ведь в регулярке многие прочили кубок именно Магнитке. У меня кореш болеет за них. Я ему пока не звоню. Пусть отойдет пару дней
Т.е. Разин жалеет только о том, что серию закончили дома? Ну, с таким настроем результат закономерен.
Андрей! Давай в Челябу!
Андрей вопрос а почему у тебя уже три года подряд молодая команда?) То есть раз выиграл так КГ и подумал что так можно всегда. Вот поэтому и проиграл серию. Не Федоровы и Козловы должны команду тащить, а лидеры. Будешь так и думать и дальше, сольешь и в следующем сезоне. И как так вышло, что у тебя в полуфинале 2молодых неопытных вратаря. То есть хотели на шару в финал пройти. Не не в этом сезоне.
