Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»

Разин после вылета от «Ак Барса»: жизнь прекрасна.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина.

Магнитогорцы уступили в овертайме пятого матча полуфинальной серии с «Ак Барсом » (3:4 ОТ, 1-4) и закончили выступления в этом сезоне FONBET КХЛ.

«Жизнь прекрасна. Хорошая игра, болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома.

Игра показала, что у команды есть характер. Команда у нас молодая, много подарков делали «Ак Барсу», но отыгрались три раза. В овертайме, как и во всей серии, были моменты 100-процентные.

Не забиваешь ты – забивают тебе, банальность для хоккея», – сказал Разин.

«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию