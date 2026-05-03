Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина.
Магнитогорцы уступили в овертайме пятого матча полуфинальной серии с «Ак Барсом» (3:4 ОТ, 1-4) и закончили выступления в этом сезоне FONBET КХЛ.
«Жизнь прекрасна. Хорошая игра, болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома.
Игра показала, что у команды есть характер. Команда у нас молодая, много подарков делали «Ак Барсу», но отыгрались три раза. В овертайме, как и во всей серии, были моменты 100-процентные.
Не забиваешь ты – забивают тебе, банальность для хоккея», – сказал Разин.
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
И, зная твердолобость и упрямство Лысого, никаких концептуальных изменений не будет. Ошибся менеджмент с решением его продлить на 2 года, теперь расторгать очень дорого, в нынешних условиях никто сорить деньгами не станет. Хотели сэкономить, опередив конкуренцию, сделали только хуже. Сейчас мог бы уходить на истекающем контракте бесплатно. Клубу надо было бы искать нового тренера в Северной Америке и менять концепцию.
Разин второй год подряд провалился и с любимыми баллонами, перестарался с закачиванием. Команда опять бежала хуже соперника, как и с Омском год назад, хотя скорость - это единственный козырь Металлурга.
Толчинский - провал, спасибо ему за промах в овертайме. Платили 70, чтобы он именно в эти моменты решал. Ткачев - то же самое, теперь понятно решение Буше слить этого пассажира. Тащили команду "старички", от летней селекции никакой помощи.
Ак Барс спокойно контролировал ситуацию, чуть добавлял, когда надо, и сразу Металлург плыл. Когда надо, Казань сушила. Всё было под контролем. Про борту на точке и у бортов и как изнасиловали гномов не писал уже только ленивый. И, самое главное, что Лысый не видит в этом никаких проблем второй год подряд. Сильно сомневаюсь, что сейчас на него всё же снизойдет озарение.
Увы, с нынешней концепцией бегунков для регулярки полуфинал вечно будет потолком Металлурга. И это ещё повезло с сеткой в этом году, с каким-нибудь ЦСКА уже могло всё закончиться по такой игре. Как только попалась крепкая системная команда с кучей здоровых ребят, которые давят у бортов, поливают от синей и создают трафик перед воротами - так всё, полная беспомощность царства гномов и плюшевых гномиков чуть покрупнее, Минулина, Маклюкова, Пресса.
Как и писал после серии с Торпедо, это будет вкусная закуска для Анвара. Увы, не ошибся. Казани удачи в финале, заслуженный проход дальше.