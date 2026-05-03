Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина. Казанский клуб оказался сильнее «Металлурга» (4:3 ОТ, 4-1).
– Напряженная серия, матч против очень сильного соперника. Ребята молодцы, держали рисунок, играли самоотверженно. Это командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.
– Казалось, что «Ак Барс» мастерски пользовался контратаками, тогда как «Металлургу» каждая шайба давалась тяжело. Почему такая разница?
– Мы понимали, в каком положении находится соперник, что игра будет складываться таким образом. Ребята справились, при игре с шайбой выжимали максимум из игровых отрезков.
– Облегчал план на игру фактор первого гола?
– Серия складывалась таким образом, но это не имело значения. Игра проходит до финальной сирены.
– Вы отпустили преимущество в счете, это «Металлург» навязал игру?
– Сопернику некуда отступать, он рисковал, и у них получилось использовать свои моменты. Мы же терпеливо играли, работали и в овертайме забили победную шайбу.
– Для вас финал Кубка Гагарина будет первым. Что чувствуете?
– Матч только закончился. Ребят настраиваем, что самое важное – командная игра. По ходу сезона мы становились все слаженнее, показывали это игрой и результатом.
– По ходу серии «Ак Барс» задавил «Металлург» психологически. Так ли это?
– Двигались с опытом прошлого сезона. Если брать сложные ситуации того плей‑офф, нам не хватало лидеров, командной составляющей. Сейчас предложили ребятам новые роли, акцент делали на построении командной игры, и в лидерских качествах сделали шаг вперед.
– Следите за вторым полуфиналом?
– Результаты смотрели, но игры не видел. Первая задача – восстановиться, узнаем соперника и будем готовиться, – сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
Молодчики пацаны..По всем статьям переехали Магнитогорск..
А Разину и компании подумать а следующем
сезоне, под пальмами.....
По другому болелы не простят ...........
Рs...УДАЧИ КАЗАНИ С ОМСКОМ ..
1) Ак Барс с каждым раундом плей-офф становился все мощнее и мощнее. Как марафонец, который прибавляет в конце забега.
2) Удача была на стороне Казани. Я не говорю про всю серию, но если брать какие-то микромоменты матчей, в сравнении с Металлургом удача была на стороне Ак Барса.
3) Ну и несмотря на всю силу барсиков, лисы были сами не свои. Большое отличие магнитки от игры в регулярке. Это не только мое мнение, но и мнение многих хоккейных экспертов с ТВ.
В любом случае с победой вас и выходом в финал. Будет интересно посмотреть на противостояние с.... (думаю с Авангардом, должны они проходить Локомотив, хотя я также и про Магнитку думал😁)