  Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина. Казанский клуб оказался сильнее «Металлурга» (4:3 ОТ, 4-1).

– Напряженная серия, матч против очень сильного соперника. Ребята молодцы, держали рисунок, играли самоотверженно. Это командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Казалось, что «Ак Барс» мастерски пользовался контратаками, тогда как «Металлургу» каждая шайба давалась тяжело. Почему такая разница?

– Мы понимали, в каком положении находится соперник, что игра будет складываться таким образом. Ребята справились, при игре с шайбой выжимали максимум из игровых отрезков.

– Облегчал план на игру фактор первого гола?

– Серия складывалась таким образом, но это не имело значения. Игра проходит до финальной сирены.

– Вы отпустили преимущество в счете, это «Металлург» навязал игру?

– Сопернику некуда отступать, он рисковал, и у них получилось использовать свои моменты. Мы же терпеливо играли, работали и в овертайме забили победную шайбу.

– Для вас финал Кубка Гагарина будет первым. Что чувствуете?

– Матч только закончился. Ребят настраиваем, что самое важное – командная игра. По ходу сезона мы становились все слаженнее, показывали это игрой и результатом.

– По ходу серии «Ак Барс» задавил «Металлург» психологически. Так ли это?

– Двигались с опытом прошлого сезона. Если брать сложные ситуации того плей‑офф, нам не хватало лидеров, командной составляющей. Сейчас предложили ребятам новые роли, акцент делали на построении командной игры, и в лидерских качествах сделали шаг вперед.

– Следите за вторым полуфиналом?

– Результаты смотрели, но игры не видел. Первая задача – восстановиться, узнаем соперника и будем готовиться, – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2824 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Анвар, вам желаю победы. Отлично проведённая работа за сезон ,и первый финал .Удачи Акбарсу, взять кубок.
Магнитогорск думаю дал бы бой и Авангарду и Локо, просто Ак Барс силен. Отдал Минску и ММГ на двоих всего одну игру
Ахахах Анвар красава! Только что описал рецепт, как побеждать Разина)) Реально топ.
Казань с победой!!!
Молодчики пацаны..По всем статьям переехали Магнитогорск..
А Разину и компании подумать а следующем
сезоне, под пальмами.....
По другому болелы не простят ...........
Рs...УДАЧИ КАЗАНИ С ОМСКОМ ..
Гатиятулин, конечно, удивительный тренер. Ведет себя так, будто всегда знает чем закончится серия. Поражает его хладнокровие и уверенность. А это в свою очередь отражается на команде.
Ак Барс с победой и выходом в финал. Надо уметь признавать свои ошибки, был не прав, прошу прощения если кого задел своим высказыванием. Думал Магнитка от вас камня от камня не оставит. Но...
1) Ак Барс с каждым раундом плей-офф становился все мощнее и мощнее. Как марафонец, который прибавляет в конце забега.
2) Удача была на стороне Казани. Я не говорю про всю серию, но если брать какие-то микромоменты матчей, в сравнении с Металлургом удача была на стороне Ак Барса.
3) Ну и несмотря на всю силу барсиков, лисы были сами не свои. Большое отличие магнитки от игры в регулярке. Это не только мое мнение, но и мнение многих хоккейных экспертов с ТВ.

В любом случае с победой вас и выходом в финал. Будет интересно посмотреть на противостояние с.... (думаю с Авангардом, должны они проходить Локомотив, хотя я также и про Магнитку думал😁)
Надеюсь что в финале соперник будет послабее чем ММГ ибо это была действительно тяжёлая рубка и соперник нас много прощал и вратарь отчаянно выручал. Нотвнзет сильнейшему, никто не скажет что АК барс не заслужил победу, это трудовая и дисциплинированная победа, так держать, ещё раз уважение проигравшему сопернику а Нам вперёд за 4-м кубком Гагарина!
Вот блин, а я заскринил)
Гатиятулин об игре «Ак Барса»: «Мы никому не бьем по рукам, не запрещаем творчество в атаке. Важно, что от всех наших звеньев идет угроза, довольны этим моментом»
1 мая, 16:59
Гатиятулин о неудачном челлендже в игре с «Металлургом»: «Арбитры объявили переход хода. Где-то же такое было? В «Поле Чудес»? Подъехали, сказали, что приняли такое решение»
1 мая, 15:32
Гатиятулин из «Ак Барса» одержал 300-ю победу в КХЛ и стал 10-м тренером, которому это удалось
29 апреля, 20:34
