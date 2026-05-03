Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»

Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал: «Металлург» – очень сильный соперник.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина. Казанский клуб оказался сильнее «Металлурга » (4:3 ОТ, 4-1).

– Напряженная серия, матч против очень сильного соперника. Ребята молодцы, держали рисунок, играли самоотверженно. Это командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Казалось, что «Ак Барс» мастерски пользовался контратаками, тогда как «Металлургу» каждая шайба давалась тяжело. Почему такая разница?

– Мы понимали, в каком положении находится соперник, что игра будет складываться таким образом. Ребята справились, при игре с шайбой выжимали максимум из игровых отрезков.

– Облегчал план на игру фактор первого гола?

– Серия складывалась таким образом, но это не имело значения. Игра проходит до финальной сирены.

– Вы отпустили преимущество в счете, это «Металлург» навязал игру?

– Сопернику некуда отступать, он рисковал, и у них получилось использовать свои моменты. Мы же терпеливо играли, работали и в овертайме забили победную шайбу.

– Для вас финал Кубка Гагарина будет первым. Что чувствуете?

– Матч только закончился. Ребят настраиваем, что самое важное – командная игра. По ходу сезона мы становились все слаженнее, показывали это игрой и результатом.

– По ходу серии «Ак Барс» задавил «Металлург» психологически. Так ли это?

– Двигались с опытом прошлого сезона. Если брать сложные ситуации того плей‑офф, нам не хватало лидеров, командной составляющей. Сейчас предложили ребятам новые роли, акцент делали на построении командной игры, и в лидерских качествах сделали шаг вперед.

– Следите за вторым полуфиналом?

– Результаты смотрели, но игры не видел. Первая задача – восстановиться, узнаем соперника и будем готовиться, – сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию