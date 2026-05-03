Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)

Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус».

Daily Faceoff со ссылкой на источники в клубе сообщает, что защитники «Коламбуса » Эрик Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут команду после 30 июня, когда истекут сроки их контрактов.

Гудбрэнсон выступал за «Блю Джекетс» с 2022 года, но за два последних сезона он провел только 53 матча. 34-летний игрок получает 4 млн долларов в год по действующему соглашению.

Смит перешел в «Коламбус» перед началом текущего сезона. На его счету 15 матчей и 2 (0+2) очка. Он не выходил на лед в 2026 году из-за травмы колена.

Отмечается, что будущее Егора Замулы в клубе пока не определено. 26-летний защитник перешел из «Филадельфии» по ходу регулярки и провел 20 матчей. Летом он станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

