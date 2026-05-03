Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»

Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» нельзя списывать со счетов.

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом » и «Локомотивом » (2-3).

Ярославцы выиграли предыдущий матч на своем льду – 4:0. Следующая игра пройдет в Омске 4 мая.

«Неизвестно, может быть, «Локомотив» еще сможет вернуться, вытащить игру на выезде и сравнять счет в серии. Команда опытная, амбициозная, в коллективе есть чемпионы, их нельзя списывать со счетов.

Они все силы отдадут, потому что отступать уже некуда. Интересная серия», – сказал Щитов.

