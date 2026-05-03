Плющев о «Динамо» при Тамбиеве: «Перспектива не радует. Не думаю, что игроки в него верят – одно дело «Адмирал», другое – «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Леонида Тамбиева главным тренером «Динамо».
«Честно скажу, не радует меня эта перспектива. Хотя бы потому, что первые шаги, которые сделал Тамбиев показали, что он все хочет подмять под себя. Не знаю, с чем это связано, или не доверяет коллегам, которые его пригласили, то ли еще что-то.
Да и потом, я не думаю, что в него особо верят игроки. Одно дело Владивосток, а другое – московское «Динамо», – сказал Плющев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
Динамо под его руководством, само зайдет в финал кубка! 🏆
Дело игроков играть.
А что касается "подмял", так в Динамо нет спортивного директора.
Руководство спихивает эту работу на ГТ, и ответственность на него, а также на СД, который непонятно почему утверждает трансферы.