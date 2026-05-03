Плющев о «Динамо» при Тамбиеве: «Перспектива не радует. Не думаю, что игроки в него верят – одно дело «Адмирал», другое – «Динамо»

Плющев о «Динамо» при Тамбиеве: перспектива не радует.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Леонида Тамбиева главным тренером «Динамо ».

«Честно скажу, не радует меня эта перспектива. Хотя бы потому, что первые шаги, которые сделал Тамбиев показали, что он все хочет подмять под себя. Не знаю, с чем это связано, или не доверяет коллегам, которые его пригласили, то ли еще что-то.

Да и потом, я не думаю, что в него особо верят игроки. Одно дело Владивосток, а другое – московское «Динамо», – сказал Плющев.

