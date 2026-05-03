  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
7

Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»

Генменеджер «Эдмонтона» о словах Макдэвида: нам не удалось набрать обороты.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн прокомментировал слова Коннора Макдэвида после вылета из Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4 в серии первого раунда).

Капитан канадской команды заявил следующее: «Мы весь сезон были средней командой при высоких ожиданиях».

«Если посмотреть на нас в этом сезоне, то она большую часть регулярки мы играли средне. Я истолковал комментарий так: в предыдущих сезонах у нас были отрезки, когда мы доминировали, выигрывая пять, шесть, восемь или десять игр подряд.

Было странно, что в этой регулярке мы выиграли больше двух матчей подряд всего два раза – три и пять. С этой точки зрения это был странный год. Это не то, к чему мы привыкли, и не то, чего хотели.

Я согласен, что нам так и не удалось набрать обороты в течение сезона, обрести ту уверенность, которая необходима для преодоления трудностей.

У «Анахайма» было наоборот. У них были серии из восьми и девяти побед подряд, а затем и серии поражений: команда могла набрать обороты, но периодически испытывала большие трудности. В решающие моменты серии они нашли свою игру, а нам это не удалось.

Все это в совокупности создает ощущение, что это был просто средний сезон. Я понимаю, что он пытался сказать, мы все это чувствовали», – сказал Боумэн.

Генменеджер «Эдмонтона» о вылете: «Знаю, как сильно Макдэвид хочет победить – я чувствую то же самое. Продолжим делать все, что в наших силах»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2824 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСтэн Боумэн
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Боумана..... нужно не оправдываться, а подумать как состав усилить, пока МакДэвид в вежливо форме через СМИ ему на это намекает
Стэн Боумэн сдает быстрее чем его прославленный папа, Скотти.
Ответ Pink Floyd1276
Стэн Боумэн сдает быстрее чем его прославленный папа, Скотти.
Дядя
Похоже Коннор устал тащить Нефтяников на своей спине раз делает такие заявления к тому же уже были по ходу этого сезона похвальбы в сторону Купера и Тампы.
Ответ The next One
Похоже Коннор устал тащить Нефтяников на своей спине раз делает такие заявления к тому же уже были по ходу этого сезона похвальбы в сторону Купера и Тампы.
Одно слово - бегунок.
Конор сдаётся , хм, а мог бы быть , как Овечкин, не ныть на публику , а добиться с командой результата - выиграть чашку.
Стен, ты бы без заслуг своего прославленного родственника никогда бы не стал руководителем в клубе НХЛ. Чикаго развалил ты, а сейчас в Эдмонтоне не знаешь, как усилить состав. Сыночка-корзиночка, блин. Или на завод работать, бездарь
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Эдмонтона» о вылете: «Знаю, как сильно Макдэвид хочет победить – я чувствую то же самое. Продолжим делать все, что в наших силах»
3 мая, 10:16
Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира?»
2 мая, 21:19
Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»
2 мая, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
32 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
39 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем