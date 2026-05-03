  Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал невыход команды в Кубок Стэнли. «Кэпиталс» заняли девятое место в Восточной конференции, отстав на 3 очка от зоны плей-офф.

25-летний белорус набрал 52 (25+27) очка в 76 матчах при 18:14 в среднем на льду и полезности «плюс 20».

«Неприятно заканчивать сезон в середине апреля и не играть в плей-офф, когда самое веселое время. У меня такое ощущение, что в этом году все пошло по противоположному сценарию по сравнению с прошлым сезоном.

Было очень много травм. Мы недосчитались Пьера-Люка Дюбуа – по моему мнению, одного из лучших двусторонних центральных нападающих во всей НХЛ. Это была большая потеря для «Вашингтона», тем более на такой долгий срок. Параллельно травмы подкашивали и других игроков. Было тяжело.

В некоторых матчах нам залетало после каких-то невероятных отскоков, рикошетов. Такие мелочи влияли на результат. Ну, ничего страшного. Это хороший урок и опыт, который, надеюсь, пригодится в будущем, придаст нам мотивации, спортивной злости.

Есть желание доказать, что нас зря списывают и что этот неудачный сезон был такой один. На финише регулярки мы увидели, как можем играть. Сейчас отдохнем и в следующем году постараемся исправить ситуацию.

По 10-балльной шкале оценил бы свою игру где-то на 6-7. Грубо говоря, я не оправдал своих ожиданий, особенно по сравнению с предыдущим сезоном. И, знаю, люди тоже ожидали от меня большего.

Но я старался развиваться, добавлять в других компонентах игры, что тоже важно. В плане очков я не был на том уровне, на котором хотел, но есть много моментов, в которых продолжаю прогрессировать. Например, игра в меньшинстве, на пятаке и у бортов. Считаю, за прошедший год я прибавил в этих аспектах.

В целом сезон получился для меня довольно информативным. Получил массу полезной информации и ценного опыта, которые помогут в будущем. Надеюсь, это последний раз, когда межсезонье начинается уже в середине апреля. Хочется играть до лета и каждый год биться за кубок», – сказал Протас.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Betnews.by
ну он, я надеюсь, про вашингтон , а не про всю лигу, касаемо одного из лучших двусторонних нападающих. из за одного сезона такие оценки давать, ну не знаю даже
Ответ Kolyamba39
че то стало даже интересно, а что там по этому сезону, кто нибудь дал ему хоть пару голосов в голосовании по Сельке? ну да один какой то псих отдал 2е место, за счет этого он в топ-30 даже попал
Если свою игру оценивает объективно на 6-7 то это печаль, Овечкин тогда провёл сезон на 100/10 с учётом его возраста. Объективно с прошлым сезоном, это 4 максимум 5 из 10, было много моментов где не реализовал их.
