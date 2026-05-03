Бедард об отказе от ЧМ-2026: «Я сфокусирован на «Чикаго», хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Было трудно сказать нет, но мне нужно больше времени на восстановление»

Бедард об отказе от ЧМ-2026: я сфокусирован на «Чикаго».

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 75 (30+45) очков за 69 матчей.

«Я чувствую себя довольно хорошо, но после общения с врачами стало понятно, что мне нужно немного больше времени на восстановление. Я бы не сказал, что травмирован, но реабилитация и укрепление мышц пойдет мне на пользу.

Когда появляется возможность играть за сборную, трудно сказать нет, но я сфокусирован на «Чикаго ». Хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Чувствую, что это пойдет мне на пользу», – сказал Бедард.

Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е