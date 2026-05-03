Бедард об отказе от ЧМ-2026: «Я сфокусирован на «Чикаго», хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Было трудно сказать нет, но мне нужно больше времени на восстановление»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард объяснил свой отказ от игры за сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 75 (30+45) очков за 69 матчей.

«Я чувствую себя довольно хорошо, но после общения с врачами стало понятно, что мне нужно немного больше времени на восстановление. Я бы не сказал, что травмирован, но реабилитация и укрепление мышц пойдет мне на пользу.

Когда появляется возможность играть за сборную, трудно сказать нет, но я сфокусирован на «Чикаго». Хочу быть в лучшей форме к началу сезона. Чувствую, что это пойдет мне на пользу», – сказал Бедард.

Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Такой молодой, а уже умеет правильно расставлять приоритеты.
Да обиделся он, что его на олимпиаду не взяли
Может и так, но таких заявлений не делал.
За такое отношение к сборной, такая возможность вполне может не появиться.
Чикаго ему платит
Сборная ему не платит
Надо в расцвете сил ехать и играть с травмой, рискуя заговнять всю свою карьеру?) Там речь идет даже не об ОИ
Селебрини > Бедард
Бедард отказался,в отместку, что его на ОИ не взяли))) Правильно сделал.
