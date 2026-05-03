Клаэссон может покинуть «Динамо». «Трактор» и «Шанхай» интересуются 33-летним защитником («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон с большой долей вероятности покинет клуб.
Отмечается, что 33-летним шведом интересуются «Шанхай» и «Трактор». Срок его контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.
Клаэссон получил травму нижней части тела в феврале и досрочно завершил сезон. На его счету 50 матчей и 7 (1+6) очков в минувшем FONBET чемпионате КХЛ.
«Динамо» поздравило Вячеслава Козлова с 54-летием как главного тренера. Ранее клуб объявил о назначении Тамбиева с сезона-2026/27
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
13 комментариев
Да пусть канает, на все четыре стороны. С такой игрой и статистикой ему бы самому место найти, а нам мозгов, прежде чем брать таких. Лучше бы своего молодого наигрывали
ЦСКА его слила динамо
Всё хотят покинуть Динамо! Напишите, кто хочет остаться в Динамо.
ещё. надо будет убрать из динамики мамина слепышева ЦСКА их выкинула а динамо подобрала
Согласен.
Хорошая новость. Для легионера он был слабоват
Так послушать - трактор всеми интересуется, только проще Дэя продлить, чем этого подписывать
Клаэссон, удачи тебе в "Шанхае"
Трактор вновь собирает весь неликвид)
Не велика потеря , тем более 33 года
