Клаэссон может покинуть «Динамо». «Трактор» и «Шанхай» интересуются 33-летним защитником («СЭ»)

Клаэссон может покинуть «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо » Фредрик Клаэссон с большой долей вероятности покинет клуб.

Отмечается, что 33-летним шведом интересуются «Шанхай » и «Трактор ». Срок его контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

Клаэссон получил травму нижней части тела в феврале и досрочно завершил сезон. На его счету 50 матчей и 7 (1+6) очков в минувшем FONBET чемпионате КХЛ.

