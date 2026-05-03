Кросби о Малкине: «Между нами сложились доверие и связь. Он целеустремленный парень – любит хоккей и хочет побеждать»

Кросби о Малкине: между нами сложились доверие и связь.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби поделился мнением об игре с Евгением Малкиным .

Форварды завершили 20-й совместный сезон за клуб. Срок соглашения 39-летнего россиянина рассчитан до 30 июня 2026 года. У 38-летнего Кросби контракт до 2027 года.

«Его умение проявлять себя, конкурентоспособность и энергия – то, что он каждый день приносит на лед. Малкин по-прежнему любит хоккей и хочет побеждать, он целеустремленный парень.

Он был и остается частью процесса установления стандартов для команды. Помимо всего нашего совместного опыта, я думаю, что это укрепляет веру, доверие и связь, которые сложились между нами», – сказал Кросби.

Малкин об игре на позиции крайнего форварда: «Не проблема для меня. В этом сезоне это сработало. Посмотрим, чего захочет тренер»