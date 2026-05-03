Каменский о «Везине»: «Василевский и Сорокин – лучшие вратари. Я бы дал приз обоим»

Каменский о «Везине»: Василевский и Сорокин – лучшие вратари.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о претендентах на приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

На «Везина Трофи» номинированы Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон»).

«Для меня, конечно, наши ребята, Василевский и Сорокин, два лучших вратаря, я бы им обоим дал приз», – сказал Каменский.

Кожевников о «Везине»: «Как специалисты сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – другая история. У нас сильнейший и есть сильнейший. А там к своему, наверное, отношение лучше»