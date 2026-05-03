  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о «Вашингтоне»: «Тренер просил больше агрессии. Смотрю, гном какой-то едет с шайбой, надо расколоть. Он вниз ушел перед ударом – я в борт влетел, все себе сломал»
20

Кузнецов о «Вашингтоне»: «Тренер просил больше агрессии. Смотрю, гном какой-то едет с шайбой, надо расколоть. Он вниз ушел перед ударом – я в борт влетел, все себе сломал»

Кузнецов рассказал историю о своей травме в «Вашингтоне».

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о травме, полученной за «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пришел новый тренер и говорит, что ему нужно от меня больше агрессии на льду. За день до игры думаю: все, я канадец.

Выбегаю на лед, думаю, надо расколоть кого-нибудь. Смотрю, какой-то гном с шайбой едет. Фамилия – Керфут. Хотел сбоку к нему подкатиться, но тут свисток.

Я уже скорость набрал, а он скотина, перед ударом чуть вниз ушел. Я в борт влетел, сломал себе все в первой же смене – плечо, нос, шею. Шесть недель потом не двигался», – сказал Кузнецов.

Эпизод произошел в игре с «Торонто» 29 октября 2019 года. Позднее Кузнецов вернулся на лед и провел на льду 18:18. Тогда команду возглавлял Тодд Рирден.

Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2823 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Салавата Юлаева» в ВК
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАлександр Керфут
logoТоронто
logoЕвгений Кузнецов
logoТодд Рирден
logoВашингтон
logoСалават Юлаев
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кузя на позитиве, а тут душнилы всё за чистую монету принимают.
Так Керфут то мастер, получается. Хлеб малогабаритных игроков уходить от силовых таких дуболомов, а потом весело наблюдать как они лечатся по полгода.
Ответ Nojevilka
Так Керфут то мастер, получается. Хлеб малогабаритных игроков уходить от силовых таких дуболомов, а потом весело наблюдать как они лечатся по полгода.
Да какой мастер) Каряга второсортная) Всякое может случиться…вид спорта контактный.Он с рыбалки весело в свое время наблюдал как этот дуболом лигу разрывал и чашку брал.Это да.
Дозу надо уменьшить, что бы гномы не мерещились.
10 см разница в росте. Кузнецов прям гуливер по сравнению с ним( по мнению кузнецова). По факту керфут одним лёгким движением минусанул весельчака.
Недавно в матче за Уфу подобное было. На носилках уносили. Но пожаров после фейерверков в Уфе, вроде, из- за за него не было. Или договорились с пожарными? В Уфе , вообще, с кем угодно можно договориться. Тариф установлен и одобрен свыше). Мэр Уфы не даст соврать. И не только он).
Ответ agentkuper
Недавно в матче за Уфу подобное было. На носилках уносили. Но пожаров после фейерверков в Уфе, вроде, из- за за него не было. Или договорились с пожарными? В Уфе , вообще, с кем угодно можно договориться. Тариф установлен и одобрен свыше). Мэр Уфы не даст соврать. И не только он).
В фильме Большая перемена, там Краморова в манишу на носилках заносили, он санитаром говорит ну кто же так заносит, ну уйди, уйди говорю, и сам их занёс и запрыгнул на них, сразу ваш Кузя вспомнился.)
Ответ Сидни Кросби 2
В фильме Большая перемена, там Краморова в манишу на носилках заносили, он санитаром говорит ну кто же так заносит, ну уйди, уйди говорю, и сам их занёс и запрыгнул на них, сразу ваш Кузя вспомнился.)
С учетом того что фильм в Ярославле снимали, тонко подмечено)
Расколол? Щелкунчик
Лавиолетт плохой, Карбюратор плохой, Бриндамор плохой, Йозе Марино плохой, Разин плохой, Виктор Николаевич Козлов плохой. Может челяба никчёмен?
Ответ Direct free kick
Лавиолетт плохой, Карбюратор плохой, Бриндамор плохой, Йозе Марино плохой, Разин плохой, Виктор Николаевич Козлов плохой. Может челяба никчёмен?
Челяба один раз на конн смайт наиграл. Может ему и так нормально?
А самое главное мозги вылетели!
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт, и шею сломает, и ключицу.....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»
3 мая, 08:24
Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»
30 апреля, 05:42
Броссо о рекорде Овечкина: «Каждый хоккеист в мире, будь он из России, США, Европы или Канады, – был в восторге, когда Алекс превзошел Гретцки»
26 апреля, 17:45
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
31 минуту назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
38 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем