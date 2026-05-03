Кузнецов о «Вашингтоне»: «Тренер просил больше агрессии. Смотрю, гном какой-то едет с шайбой, надо расколоть. Он вниз ушел перед ударом – я в борт влетел, все себе сломал»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о травме, полученной за «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Пришел новый тренер и говорит, что ему нужно от меня больше агрессии на льду. За день до игры думаю: все, я канадец.
Выбегаю на лед, думаю, надо расколоть кого-нибудь. Смотрю, какой-то гном с шайбой едет. Фамилия – Керфут. Хотел сбоку к нему подкатиться, но тут свисток.
Я уже скорость набрал, а он скотина, перед ударом чуть вниз ушел. Я в борт влетел, сломал себе все в первой же смене – плечо, нос, шею. Шесть недель потом не двигался», – сказал Кузнецов.
Эпизод произошел в игре с «Торонто» 29 октября 2019 года. Позднее Кузнецов вернулся на лед и провел на льду 18:18. Тогда команду возглавлял Тодд Рирден.
