Кузнецов о «Вашингтоне»: «Тренер просил больше агрессии. Смотрю, гном какой-то едет с шайбой, надо расколоть. Он вниз ушел перед ударом – я в борт влетел, все себе сломал»

Кузнецов рассказал историю о своей травме в «Вашингтоне».

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов рассказал о травме, полученной за «Вашингтон » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пришел новый тренер и говорит, что ему нужно от меня больше агрессии на льду. За день до игры думаю: все, я канадец.

Выбегаю на лед, думаю, надо расколоть кого-нибудь. Смотрю, какой-то гном с шайбой едет. Фамилия – Керфут . Хотел сбоку к нему подкатиться, но тут свисток.

Я уже скорость набрал, а он скотина, перед ударом чуть вниз ушел. Я в борт влетел, сломал себе все в первой же смене – плечо, нос, шею. Шесть недель потом не двигался», – сказал Кузнецов.

Эпизод произошел в игре с «Торонто » 29 октября 2019 года. Позднее Кузнецов вернулся на лед и провел на льду 18:18. Тогда команду возглавлял Тодд Рирден.

