Защитник «Миннесоты» Брудин не поехал на гостевые матчи с «Колорадо» из-за травмы. Эрикссон Эк также может пропустить 1-ю игру серии

Защитник «Миннесоты» Брудин не поехал на гостевые матчи с «Колорадо».

Два игрока «Миннесоты » травмированы перед началом серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо ».

Защитник Юнас Брудин не поехал с командой на гостевые матчи из-за повреждения нижней части тела. Он выбыл по ходу пятой игры против «Далласа», неудачно заблокировав бросок Микко Рантанена.

Форвард Юэль Эрикссон Эк повредил правую ногу во время серии со «Старс», его участие в первой игре под вопросом. Решение будет принято ближе к началу встречи.

«Уайлд» и «Эвеланш» проведут стартовый матч противостояния в ночь с 3 на 4 мая.