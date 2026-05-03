Буцаев о переводе Радулова в 1-е звено: «Мы увидели совсем другой «Локомотив». Нестандартные ходы могут деморализовать соперника»

Буцаев о переводе Радулова в 1-е звено: увидели совсем другой «Локомотив».

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Вячеслав Буцаев поделился мнением о переводе Александра Радулова в первое звено «Локомотива».

Перед четвертой встречей полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом » (4:0, 2-3) главный тренер ярославцев Боб Хартли изменил сочетания в атаке: Радулов сыграл с Шалуновым и Каюмовым, его место в тройке с Ивановым и Суриным занял Березкин, забивший второй гол в матче.

«Думаю, такая рокировка произошла неспонтанно, такой вариант в схемах Боба Хартли был в том числе в регулярном чемпионате. Эти нестандартные вещи дают особый импульс, какую-то мотивацию, могут деморализовать соперника. Соперники знают сочетания друг друга, и такой нестандартный ход поменял течение игры.

В последнем матче, когда эмоции пришли в нормальное русло, мы увидели совсем другой «Локомотив». Во втором матче при счете 1:0 в пользу «Локомотива » ничего не предвещало какого-то краха, и команда смотрелась достойно до того момента, как случились массовые драки. То же самое было и в играх в Омске. Поэтому я больше склонен думать, что в таких играх индивидуальная и командная дисциплина и терпение команды играют очень значимую роль.

Игры идут кость в кость, от ножа, игроки не жалеют себя на площадке, перехлестывают эмоции. В следующем матче во главе угла опять будет стоять дисциплина», – сказал Буцаев .

