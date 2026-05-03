  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буцаев о переводе Радулова в 1-е звено: «Мы увидели совсем другой «Локомотив». Нестандартные ходы могут деморализовать соперника»
1

Буцаев о переводе Радулова в 1-е звено: «Мы увидели совсем другой «Локомотив». Нестандартные ходы могут деморализовать соперника»

Буцаев о переводе Радулова в 1-е звено: увидели совсем другой «Локомотив».

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Вячеслав Буцаев поделился мнением о переводе Александра Радулова в первое звено «Локомотива».

Перед четвертой встречей полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:0, 2-3) главный тренер ярославцев Боб Хартли изменил сочетания в атаке: Радулов сыграл с Шалуновым и Каюмовым, его место в тройке с Ивановым и Суриным занял Березкин, забивший второй гол в матче.

«Думаю, такая рокировка произошла неспонтанно, такой вариант в схемах Боба Хартли был в том числе в регулярном чемпионате. Эти нестандартные вещи дают особый импульс, какую-то мотивацию, могут деморализовать соперника. Соперники знают сочетания друг друга, и такой нестандартный ход поменял течение игры.

В последнем матче, когда эмоции пришли в нормальное русло, мы увидели совсем другой «Локомотив». Во втором матче при счете 1:0 в пользу «Локомотива» ничего не предвещало какого-то краха, и команда смотрелась достойно до того момента, как случились массовые драки. То же самое было и в играх в Омске. Поэтому я больше склонен думать, что в таких играх индивидуальная и командная дисциплина и терпение команды играют очень значимую роль.

Игры идут кость в кость, от ножа, игроки не жалеют себя на площадке, перехлестывают эмоции. В следующем матче во главе угла опять будет стоять дисциплина», – сказал Буцаев.

«Локомотив» переехал «Авангард». Но такая победа почти ничего не дает

«Локомотив» и «Авангард» вчера не смогли улететь из Ярославля. Аэропорт открыли сегодня (Артур Хайруллин)

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2822 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoБоб Хартли
ТАСС
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoВячеслав Буцаев
logoАвангард
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Они и в регулярке в таком сочетании, сыграли несколько матчей. Когда не идёт, надо что-то менять.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о шатауте Исаева против «Авангарда»: «Большое подспорье для «Локомотива». Всей команде хорошо после такой игры»
2 мая, 18:35
Хартли о 4:0 с «Авангардом»: «Локомотив» всю игру провел на одном дыхании. Показалось, что Серебрякову некомфортно, поэтому просили ребят чаще бросать»
2 мая, 17:18
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
30 апреля, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
31 минуту назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
38 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем