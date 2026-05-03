Черкас о КХЛ и НХЛ: «Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна – что мы построили, в том и живем. У нас вторая лига в мире и первая в Европе»
Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об уровне КХЛ и НХЛ.
«Много молодых ребят из КХЛ уезжают в НХЛ. Если бы у нас была отсталая лига низкого уровня, то никто бы отсюда не уезжал за океан. Вообще сравнивать КХЛ и НХЛ – некорректно.
Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна, что мы построили, в том мы и живем. Пытаемся что-то сделать лучше. Это касается и хоккея. В НХЛ все по-другому, но КХЛ – это тоже отлично. Это вторая лига в мире и первая в Европе.
Не значит, что она куда-то опускается. Я категорически не согласен с какими-то отрицательными высказываниями», – сказал Черкас.
Какие последние клубные турниры это доказывают или опровергают? По деньгам, возможно первая в Европе.Именно по деньгам первая в Европе. По уровню хоккея, далеко не факт, что первая. Возможно, даже и не вторая.
Ну если по ней судить, то последние 12 лет чемпионат Швеции лучший с огромным отрывом, каждый сезон шведский клуб или победитель, или финалист. Но так ли это на самом деле?
А если и так, там лучший бомбардир прошедшего сезона - 34-летний Оскар Линдберг, который в московском Динамо лет пять назад не сказать, чтоб блистал.
Зачем сравнивать с НХЛ? Затем, что не так много в мире хоккейных лиг, включающих так много клубов, играющих на огромной территории.