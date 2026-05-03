  • Черкас о КХЛ и НХЛ: «Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна – что мы построили, в том и живем. У нас вторая лига в мире и первая в Европе»
Сергей Черкас: в НХЛ все по-другому, но КХЛ – тоже отличная лига.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об уровне КХЛ и НХЛ.

«Много молодых ребят из КХЛ уезжают в НХЛ. Если бы у нас была отсталая лига низкого уровня, то никто бы отсюда не уезжал за океан. Вообще сравнивать КХЛ и НХЛ – некорректно.

Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна, что мы построили, в том мы и живем. Пытаемся что-то сделать лучше. Это касается и хоккея. В НХЛ все по-другому, но КХЛ – это тоже отлично. Это вторая лига в мире и первая в Европе.

Не значит, что она куда-то опускается. Я категорически не согласен с какими-то отрицательными высказываниями», – сказал Черкас.

Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Вторая лига мира, только по зарплатам.
Ну если финны частенько нос утирают России, то она выше)))
Дело даже не только в этом. Просто хорошие легионеры перестали в КХЛ приезжать, бывшие игроки НХЛ чаще выбирают Швейцарию например, тот же Милано и многие другие.
Вторая лига мира это АХЛ😏
И смотришь ее только ты и те, кто тебя плюсуют. В России она никому не интересна, по большому счету. Только КХЛ и НХЛ. Кто смотрит Металлург Мг — Ак Барс сейчас, тот в большом хоккейном плюсе.
Черкас на удивление адекватен.
да у нас тоже все говорили что у нас вторая армия мира.Про КХЛ тоже самое
Я больше про то, "что мы построили, так и живём". Разве нет?
То есть с НХЛ он считает сравнивать не нужно, но с другими европейскими лигами сравнивает.
Смысл сравнивать с НХЛ, которая захватила мировой хоккей настолько, что даже собственные сборные Канады и США лишает по своей прихоти Олимпиад и Чемпионатов мира давным-давно?
Как определить что КХЛ первая лига Европы?
Какие последние клубные турниры это доказывают или опровергают? По деньгам, возможно первая в Европе.Именно по деньгам первая в Европе. По уровню хоккея, далеко не факт, что первая. Возможно, даже и не вторая.
А какие клубные турниры что-то показывают или доказывают? Никому не нужная ЛЧ?
Ну если по ней судить, то последние 12 лет чемпионат Швеции лучший с огромным отрывом, каждый сезон шведский клуб или победитель, или финалист. Но так ли это на самом деле?
А если и так, там лучший бомбардир прошедшего сезона - 34-летний Оскар Линдберг, который в московском Динамо лет пять назад не сказать, чтоб блистал.
"Это вторая лига в мире и первая в Европе", - вот на основании чего такое самоназвание? Из объективного - только по уровню зарплат вторая лига. Всё, что касается уровня игры, никак не намекает на вторую лигу мира.
Зачем сравнивать с НХЛ? Затем, что не так много в мире хоккейных лиг, включающих так много клубов, играющих на огромной территории.
Спрашиваю без намека или сарказма. Какая тогда вторая лига мира?
Не думаю, что можно одну какую-то назвать. Мне кажется, успехи сборных Финляндии, Германии, Швейцарии и Германии намекают, что у них сильные чемпионаты. Финны очень здорово выступают много лет уже, прогресс немцев, у которых мало игроков НХЛ, тоже говорит об их чемпионате позитивно. Но всё равно игроки ни одной из этих лиг не влияют своим приездом на игру сборных, как это делают игроки НХЛ. Так что лиги, которая была бы хуже НХЛ, но лучше всех остальных, нет. Как минимум, пока нет престижных клубных международных турниров.
Раньше были лиги до развала ссср . Сейчас лига одна НХЛ, все остальное фармы.
это мля кто такой?
Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»
Черкас о Разине: «Общаться с журналистами все равно придется. Думаю, эмоции взяли верх, он вспылил. Я бы не стал драматизировать ситуацию»
