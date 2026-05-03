Черкас о КХЛ и НХЛ: «Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна – что мы построили, в том и живем. У нас вторая лига в мире и первая в Европе»

Сергей Черкас: в НХЛ все по-другому, но КХЛ – тоже отличная лига.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об уровне КХЛ и НХЛ.

«Много молодых ребят из КХЛ уезжают в НХЛ. Если бы у нас была отсталая лига низкого уровня, то никто бы отсюда не уезжал за океан. Вообще сравнивать КХЛ и НХЛ – некорректно.

Зачем сравнивать Россию с США? Это наша страна, что мы построили, в том мы и живем. Пытаемся что-то сделать лучше. Это касается и хоккея. В НХЛ все по-другому, но КХЛ – это тоже отлично. Это вторая лига в мире и первая в Европе.

Не значит, что она куда-то опускается. Я категорически не согласен с какими-то отрицательными высказываниями», – сказал Черкас.

