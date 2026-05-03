Генменеджер «Эдмонтона» о вылете: «Знаю, как сильно Макдэвид хочет победить – я чувствую то же самое. Продолжим делать все, что в наших силах»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн поделился мнением о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4 в серии).

«Знаю, как сильно Коннор Макдэвид хочет победить. Я чувствую то же самое.

Упорно работаем ради этого, но у нас получается не каждый сезон. Не все решения, которые мы принимаем, верны, но клуб не строит долгосрочне планы с целью стать хорошей командой только в 2030 году.

Мы продолжим делать все, что в наших силах. Хотим, чтобы команда побеждала прямо сейчас и не заглядываем в будущее», – сказал Боумэн.

Генменеджер «Эдмонтона» о вылете в 1-м раунде и вратарской линии: «Очевидно, что нам нужно усиление. У Джерри не сложилось в этом сезоне»

Раздавать посредственным
защитникам суперконтракты?
Вот что скажу нужен хороший вратарь и нужно прямо поработать с защитой , она просто ужасна ... Ну прокатило пару раз , когда команды были слабые и они попали в финал , теперь для них и первый раунд это удача , тот же Анахайм , Юта уже лучше , еще есть Колорадо , Миннесота , Вегас , которые намного лучше .. Люди находят за бесценок хороших защитников , а тут не пойми кто играют и некоторые получают большие деньги очень . А если все так останется плей-офф для вас будет и то топ результат что туда вышли )
В первую очередь нужно найти нормального генменеджера.
Окно Эдмонтона закрылось, как только вступили в силу контракты Драйза и Бушара - состав сразу просел в глубине. Сюда же плохие контракты Волмана, Джарри, Нерса, Фредерика.
Пора Маку в ЛА или Нью-Йорк, а Драйза оставить первым номером и на кэпхит Мака усилить топ6 и глубину.
Думаю любой другой не меньше хочет выиграть, что тут говорить
Этот дебил пожалел 2 ляма на Перри который кроме фарта на финалы еще и 10 шайб забил в прошлом ПО и подписал Фредерика на 3,85 ляма в год на 8 лет и поменял вратарей шило на мыло, но с контрактом в 2 раза больше. У Бушара контракт завышен на пару лямов. Любой адекватный владелец выгнал бы его пинком под зад, но видимо владелец сам не далекий.
Кац только контужен..😁
Вегас или ЛАК через пару лет
