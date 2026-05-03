Генменеджер «Эдмонтона» о вылете: «Знаю, как сильно Макдэвид хочет победить – я чувствую то же самое. Продолжим делать все, что в наших силах»

Генменеджер «Эдмонтона» о вылете: знаю, как сильно Макдэвид хочет победить.

Генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн поделился мнением о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4 в серии).

«Знаю, как сильно Коннор Макдэвид хочет победить. Я чувствую то же самое.

Упорно работаем ради этого, но у нас получается не каждый сезон. Не все решения, которые мы принимаем, верны, но клуб не строит долгосрочне планы с целью стать хорошей командой только в 2030 году.

Мы продолжим делать все, что в наших силах. Хотим, чтобы команда побеждала прямо сейчас и не заглядываем в будущее», – сказал Боумэн.

