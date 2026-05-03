  • Макэвоя могут отстранить на 6+ матчей. Защитник «Бостона» наотмашь ударил Бенсона клюшкой в игре с «Баффало»
Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на 6+ матчей.

Защитнику «Бостона» Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2-4).

За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинс» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке и в область груди.

Судьи наказали Макэвоя большим (5 минут) и дисциплинарным (10 минут) штрафом. Бенсону дали 2 минуты за подножку.

Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Телефонное слушание предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации.

Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2822 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Департамента безопасности игроков НХЛ
Нормально так , истинный бостонец ;)
Ответ Serh08
У Рэя Бурка 0 банов за карьеру, вот где удивительная история
Пруфы?
Ну что сказать? Абсолютно отмороженный дебил. Надеюсь, карма сделает свое дело, и уже в следующем сезоне его сломают к хренам.
Никогда не понимал, почему грязные приемы можно делать (ну на штраф максимум), а клюшкой рубить нельзя
Она же для этого и существует
Потому что это самоуправство и судьи этого не потерпят так как это посягательство на их власть и хлеб, потому Макэвоя накажут сильнее, с их точки зрения Макэвой совершил куда более предосудительный поступок.
Правила почитай, вопросы отпадут
Макэвой в этой серии перещеголял Задорова по уровню грязи. Ну теперь остынет на полях для гольфа)
А если б морду набил, то не такие последствия были бы вероятно ?))
Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»
2 мая, 08:42
2 мая, 08:42
Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх
2 мая, 08:15
2 мая, 08:15
Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф
2 мая, 04:20
2 мая, 04:20
