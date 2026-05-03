Макэвоя могут отстранить на 6+ матчей. Защитник «Бостона» наотмашь ударил Бенсона клюшкой в игре с «Баффало»
Защитнику «Бостона» Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2-4).
За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинс» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке и в область груди.
Судьи наказали Макэвоя большим (5 минут) и дисциплинарным (10 минут) штрафом. Бенсону дали 2 минуты за подножку.
Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Телефонное слушание предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации.
Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.
