Макэвоя могут отстранить на 6+ матчей. Защитник «Бостона» наотмашь ударил Бенсона клюшкой в игре с «Баффало»

Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на 6+ матчей.

Защитнику «Бостона » Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (1:4, 2-4).

За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинс» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке и в область груди.

Судьи наказали Макэвоя большим (5 минут) и дисциплинарным (10 минут) штрафом. Бенсону дали 2 минуты за подножку.

Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Телефонное слушание предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации.

Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.