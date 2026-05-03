Агент Ливо о будущем игрока: «Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Ведем переговоры»
Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джошуа Ливо, поделился мнением о будущем игрока.
Срок действующего контракта 32-летнего канадца рассчитан до 31 мая. Сообщалось, что челябинский клуб не продлит соглашение с форвардом.
– «Трактор» заявил, что Ливо точно не будет в команде в следующем сезоне. В каком клубе он может продолжить карьеру?
– Ну мы ведем переговоры с несколькими клубами. Интерес есть, но по регламенту мы не можем подписать договор до 31 мая. Джош хочет продолжить карьеру в клубе, который будет бороться за Кубок, – сказал Ботев.
В минувшей регулярке FONBET КХЛ Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Или "Амур", который, по словам губернатора Хабаровского края, к 2025-27 годам должен был взять Кубок.
Значит, до сих пор в числе претендентов.
Ливо туда самая дорога: деньги у этих клубов имеются.
Еще есть "Шанхай" на пересборке, вечно находящийся в числе контендеров "Автомобилист", а также амбициозные "Динамо", СКА и "Спартак".
Остальные - уже названные вами и реально борящиеся за титул - команды вряд ли подпишут того, кого видно только в регулярке.
Серьезно?
Я больше в Амур поверю чем в Минское Динамо. Да простят меня фанаты Минска