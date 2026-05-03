  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Ливо о будущем игрока: «Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Ведем переговоры»
25

Агент Ливо о будущем игрока: «Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Ведем переговоры»

Агент Ливо о будущем игрока: Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джошуа Ливо, поделился мнением о будущем игрока.

Срок действующего контракта 32-летнего канадца рассчитан до 31 мая. Сообщалось, что челябинский клуб не продлит соглашение с форвардом.

– «Трактор» заявил, что Ливо точно не будет в команде в следующем сезоне. В каком клубе он может продолжить карьеру?

– Ну мы ведем переговоры с несколькими клубами. Интерес есть, но по регламенту мы не можем подписать договор до 31 мая. Джош хочет продолжить карьеру в клубе, который будет бороться за Кубок, – сказал Ботев.

В минувшей регулярке FONBET КХЛ Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2822 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжош Ливо
logoКХЛ
logoвозможные переходы
logoТрактор
Иван Ботев
logoСпорт-Экспресс
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губа не дура в клуб хочет который будет бороться за кубок , надо самому бороться тоже за кубок что бы клуб боролся за него ))
Металлург. Локо, Авангард, Ак Барс силовые. Других вариантов почти нет.
Ответ Xell
Металлург. Локо, Авангард, Ак Барс силовые. Других вариантов почти нет.
Минское "Динамо" - идеальный вариант.
Или "Амур", который, по словам губернатора Хабаровского края, к 2025-27 годам должен был взять Кубок.
Значит, до сих пор в числе претендентов.
Ливо туда самая дорога: деньги у этих клубов имеются.
Еще есть "Шанхай" на пересборке, вечно находящийся в числе контендеров "Автомобилист", а также амбициозные "Динамо", СКА и "Спартак".
Остальные - уже названные вами и реально борящиеся за титул - команды вряд ли подпишут того, кого видно только в регулярке.
Ответ Ренат Ильясов
Минское "Динамо" - идеальный вариант. Или "Амур", который, по словам губернатора Хабаровского края, к 2025-27 годам должен был взять Кубок. Значит, до сих пор в числе претендентов. Ливо туда самая дорога: деньги у этих клубов имеются. Еще есть "Шанхай" на пересборке, вечно находящийся в числе контендеров "Автомобилист", а также амбициозные "Динамо", СКА и "Спартак". Остальные - уже названные вами и реально борящиеся за титул - команды вряд ли подпишут того, кого видно только в регулярке.
Минское Динамо и кубок?
Серьезно?
Я больше в Амур поверю чем в Минское Динамо. Да простят меня фанаты Минска
«Полдела сделана,Грушенька согласна…»
Если только Ак Барс подберет. Они давно облизывались на легионеров Уфы. Хмелевски и Тода перехватили по сезону. Сейчас могут взять сдувшегося Ливо . Но мне кажется, они Ремпала будут зазывать. Это реальный топ, а Ливо такое себе сейчас
Ответ agentkuper
Если только Ак Барс подберет. Они давно облизывались на легионеров Уфы. Хмелевски и Тода перехватили по сезону. Сейчас могут взять сдувшегося Ливо . Но мне кажется, они Ремпала будут зазывать. Это реальный топ, а Ливо такое себе сейчас
Авто, АБ не нужны такие плюши, он там не заиграет.
Ответ agentkuper
Если только Ак Барс подберет. Они давно облизывались на легионеров Уфы. Хмелевски и Тода перехватили по сезону. Сейчас могут взять сдувшегося Ливо . Но мне кажется, они Ремпала будут зазывать. Это реальный топ, а Ливо такое себе сейчас
Ремпал сдуется скоро, как большинство легионеров в КХЛ
"хочет быть в клубе, который будет бороться за Кубок"-где то мы это уже слышали!
Комментарий удален пользователем
Ответ srs
Комментарий удален пользователем
Барс,самый грязный клуб!!! С таким составом можно напролом!!! Обязательно купите!!!
Ответ Михаил Пацкань_1117124403
Барс,самый грязный клуб!!! С таким составом можно напролом!!! Обязательно купите!!!
Комментарий удален пользователем
Говорим про 🏆, подразумеваем - 💷. Из легов-то, кем был Гагарин, не все и знают наверное.
Ответ heivani
Говорим про 🏆, подразумеваем - 💷. Из легов-то, кем был Гагарин, не все и знают наверное.
Комментарий удален пользователем
Ответ srs
Комментарий удален пользователем
Ну а зачем в Россию ехать легам? В той же Швейцарии или Германии , да что там, в Европе целом; куда более комфортно играть, да и жить.
Надо ехать в Автомобилист и забирать свое место в топ-3 команды, претендующей на кубок. Они как раз сбрасывают старперов, Ливо посвежее будет. Просто главное не ждать слишком много, как ждали в Тракторе. Так то Ливо очков настрелял как обычно, а из-за слабостей иных линий (в т.ч. от его подписания неожиданного) команда жестко провалилась
А нужен ли он клубу, который реально будет бороться за кубок Гагарина?
Какой капризуля!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»
25 апреля, 08:42
Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»
24 апреля, 14:37
Агент Ливо: «95%, что он не останется в «Тракторе». Обсудили все вопросы с руководством»
8 апреля, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
30 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
37 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем