Агент Ливо о будущем игрока: «Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина. Ведем переговоры»

Агент Ливо о будущем игрока: Джош хочет в клуб, который будет бороться за Кубок.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора » Джошуа Ливо, поделился мнением о будущем игрока.

Срок действующего контракта 32-летнего канадца рассчитан до 31 мая. Сообщалось , что челябинский клуб не продлит соглашение с форвардом.

– «Трактор» заявил, что Ливо точно не будет в команде в следующем сезоне. В каком клубе он может продолжить карьеру?

– Ну мы ведем переговоры с несколькими клубами. Интерес есть, но по регламенту мы не можем подписать договор до 31 мая. Джош хочет продолжить карьеру в клубе, который будет бороться за Кубок , – сказал Ботев.

В минувшей регулярке FONBET КХЛ Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.