  «Локомотив» и «Авангард» вчера не смогли улететь из Ярославля. Аэропорт открыли сегодня (Артур Хайруллин)
«Локомотив» и «Авангард» вчера не смогли улететь из Ярославля. Аэропорт открыли сегодня (Артур Хайруллин)

В соцсетях появилась информация, что «Локомотив» и «Авангард» не смогли вчера улететь из Ярославля после пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0, 2-3).

Ранее полеты в аэропорту «Туношна» были временно приостановлены.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале, аэропорт Ярославля был открыт утром 3 мая. Команды прилетят в Омск в течение дня.

«Аэропорт Ярославля («Туношна»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – цитирует «РИА Новости» сообщение Росавиации.

Шестой матч пройдет 4 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.

Самый опасный момент «Авангарда» – показалось, что там даже был гол

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2822 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
14 комментариев
Ни чего такого в этом нет, оба клуба в равных условиях.
летать только через Московские аэропорты, так быстрее получается.
Ответ Yuriy Yaroslavl
Ну да. Часа 3-4 из Ярика до Москвы, с учётом досмотров часов через 5-6 ты в самолёте окажешься. Точно ли быстрее при чартере из Ярика?)
Ответ Алексѣй Пестовъ
3-4 часа? По географии кол был?
Пофиг вооьще
В Балашихе могут сыграть - там у Омска запасная арена и добраться проще , на автобусе доедут )))
А что такое? Движуха что ли была?
