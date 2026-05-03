«Локомотив» и «Авангард» вчера не смогли улететь из Ярославля. Аэропорт открыли сегодня (Артур Хайруллин)

«Локомотив» и «Авангард» не могли улететь из Ярославля.

В соцсетях появилась информация, что «Локомотив » и «Авангард » не смогли вчера улететь из Ярославля после пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0, 2-3).

Ранее полеты в аэропорту «Туношна» были временно приостановлены.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале, аэропорт Ярославля был открыт утром 3 мая. Команды прилетят в Омск в течение дня.

«Аэропорт Ярославля («Туношна»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – цитирует «РИА Новости» сообщение Росавиации.

Шестой матч пройдет 4 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.

