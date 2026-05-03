Ротенберг о возвращении России: «Мы обязаны начать побеждать с первой игры. Ведется большая работа с нашими игроками»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда должна начать побеждать сразу после возвращения на международные соревнования.
Россия отстранена от турниров под эгидой ИИХФ и МОК с 2022 года.
«Мы обязаны быть к этому готовы, поэтому должны работать не только над возвращением, но и с нашими игроками, чтобы они были готовы вернуться на международную арену и сразу начать побеждать.
Мы обязаны начать побеждать с первой игры. Это большая работа, которая сейчас ведется», – сказал Ротенберг.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2822 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
17 комментариев
Отборный поток горячечного бреда!
Иди Белоруссию победи для начала, побеждать он собрался...