Ротенберг о возвращении России: «Мы обязаны начать побеждать с первой игры. Ведется большая работа с нашими игроками»

Ротенберг о возвращении России: мы обязаны начать побеждать с первой игры.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда должна начать побеждать сразу после возвращения на международные соревнования.

Россия отстранена от турниров под эгидой ИИХФ и МОК с 2022 года.

«Мы обязаны быть к этому готовы, поэтому должны работать не только над возвращением, но и с нашими игроками, чтобы они были готовы вернуться на международную арену и сразу начать побеждать.

Мы обязаны начать побеждать с первой игры. Это большая работа, которая сейчас ведется», – сказал Ротенберг.

