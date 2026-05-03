«Бостон» выставил Райхела на драфт отказов. Форвард перешел из «Ванкувера» на дедлайне

«Бостон» выставил Райхела на драфт отказов.

«Бостон » поместил 23-летнего нападающего Лукаса Райхела на драфт отказов с целью отправки в АХЛ.

«Брюинс» вылетели из Кубка Стэнли, уступив «Баффало» (2-4) в серии первого раунда. Их фарм-клуб («Провиденс») продолжает борьбу в плей-офф АХЛ.

Райхел перешел из «Ванкувера» 7 марта. Он провел за новый клуб 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В Кубке Стэнли на его счету одна игра с полезностью «минус 2».

Немецкий форвард может стать ограниченно свободным агентом. Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 1,2 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

