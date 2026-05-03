Каменский о Кубке Гагарина: «Очень интересный – трибуны переполнены, билетов не достать. Болельщики, телезрители – все довольны»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о текущем Кубке Гагарина.

– Как оцените плей-офф КХЛ в этом году?

– Мне все нравится. Все отлично, все захватывающе. Большой интерес к играм.

– Многие отмечают, что интриги не хватает.

– Как не хватает интриги? Все бьются, все отдаются игре, хотят победить. Мне кажется, очень интересный плей-офф идет. Трибуны переполнены, билетов не достать. Что еще нужно? Болельщики, телезрители – все довольны.

– Многие серии в этом плей-офф закончились со счетом 4-1…

– Так получается. В принципе команды равные, и одна ошибка решает судьбу матча. Вот в своей прошлой игре «Металлург» не забил и в обратку получил, в этом и интерес хоккея, – сказал Каменский.

Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Очень серое, много ошибок – соответствует уровню хоккея. А в НХЛ вся лига состоит из мастеров, как Окулов. Судей вообще не видно, как и грязи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Ему нравится)))) ржу не могу))) а он смотрит то хоть что то?)
надо срочно ввести фан уйди
