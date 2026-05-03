  • Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»
Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал об инциденте, который произошел с ним в США. Россиянин выступал в НХЛ с 2014 по 2024 год.

«Я один раз запустил фейерверк у себя дома. Купил на какой-то из американских праздников: день чего-то там. Собрали детей, все полетало. Я взял эти коробки и выкинул в мусорные контейнеры, чтобы не портить асфальт.

Лежу в спальне и вижу свет: красный-синий, красный-синий. Думаю, напился. Перелег на другой бок, а там опять красный-синий, красный-синий. И тут стук в дверь. Выхожу – пожарные приехали.

Оказалось, фейерверки надо было водой залить, а я их просто закинул. Контейнеры горят, дерево горит. Хорошо, что сосед не спал и вызвал службу вовремя», – сказал Кузнецов.

Агент Кузнецова о будущем игрока: «В «Салавате» он не останется, думаю. Новостей пока нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Салавата Юлаева» в ВК
Шуми Бабаев : "Кузнецовым интересовались 7-8 пожарных отрядов, но мы выбрали более предпочтительный вариант в России"
По красно-синему можем понять, из каких клубов были пожарные)
Вот так и рождаются инсайды))))
Ух, клятые пиндосы, заставляют порядок соблюдать.
Да тут не о порядке речь даже. Просто натурально пожар устроил.
Не удивлен, что такое именно с Кузей произошло
Вечно пьяный, вечно никакой, но веселый… А ведь талантливый парень, мог бы до сих пор в НХЛ творить, но он выбрал свой путь, в чём то похожий на тот самый новогодний фейерверк 🧨
Надеюсь его оштрафовали. Это здравый смысл называется, из-за таких как Кузнецов на улицах мусорные бачки от непотущенных сигарет дымят.
Больше всего это бесит! 😡Хорошо что у меня с собой вода всегда есть.
> Думаю, напился.

интересно, а часто кто-то вот так думает просто так?)))
Так он же говорит "праздник был чего-то там..."
тогда не удивлюсь если он ничего и не выкинул, а вырубился просто
Человек фейерверк. Кузя будет идеальным гостем для разговора по пятницам лет через 20
Да и сейчас будет норм
он уже сейчас готовый хоккейный "володька"
Статус слегка умственно отсталого успешно подтверждён.Невероятно глупый мужчина
Тяжело жилось Жеке конечно в штатах, то ли дело дома, насрал у подъезда и всем пофиг.
Типа, в России бы сгорели, и фиг да с ними?
А в России они просто в снегу дальше торчат до весны или на земле валяются...
все так, как-то сделал замечание людям, оставившим коробку использованных фейерверков в снегу — на меня посмотрели просто с изумлением. В итоге одна тетка пошла за коробкой, а остальные так и застыли в нерешительности между тем, чтобы послать меня или просто сделать вид, что не услышали
Перелег на другой бок, а там опять красный-синий, красный-синий. И тут стук в дверь. Открываю, а там Есмантович
Держит на поводке Бабаева и говорит: "пойдем со мной, там ожидает счастье нас" ?
Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»
30 апреля, 05:42
Броссо о рекорде Овечкина: «Каждый хоккеист в мире, будь он из России, США, Европы или Канады, – был в восторге, когда Алекс превзошел Гретцки»
26 апреля, 17:45
Агент Кузнецова: «Клубы НХЛ интересовались Евгением до января, потом все стало хорошо в КХЛ. Приоритет – остаться в «Салавате», думаю»
17 апреля, 12:14
