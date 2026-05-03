Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал об инциденте, который произошел с ним в США. Россиянин выступал в НХЛ с 2014 по 2024 год.
«Я один раз запустил фейерверк у себя дома. Купил на какой-то из американских праздников: день чего-то там. Собрали детей, все полетало. Я взял эти коробки и выкинул в мусорные контейнеры, чтобы не портить асфальт.
Лежу в спальне и вижу свет: красный-синий, красный-синий. Думаю, напился. Перелег на другой бок, а там опять красный-синий, красный-синий. И тут стук в дверь. Выхожу – пожарные приехали.
Оказалось, фейерверки надо было водой залить, а я их просто закинул. Контейнеры горят, дерево горит. Хорошо, что сосед не спал и вызвал службу вовремя», – сказал Кузнецов.
