Кузнецов о жизни в США: «Запустил фейерверк и выкинул коробки в мусорку. Лежу – стук в дверь пожарные приехали. Оказалось, их надо было водой залить – контейнеры горят»

Кузнецов о жизни в США: запустил дома фейерверк, пожарные приехали.

Форвард «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов рассказал об инциденте, который произошел с ним в США. Россиянин выступал в НХЛ с 2014 по 2024 год.

«Я один раз запустил фейерверк у себя дома. Купил на какой-то из американских праздников: день чего-то там. Собрали детей, все полетало. Я взял эти коробки и выкинул в мусорные контейнеры, чтобы не портить асфальт.

Лежу в спальне и вижу свет: красный-синий, красный-синий. Думаю, напился. Перелег на другой бок, а там опять красный-синий, красный-синий. И тут стук в дверь. Выхожу – пожарные приехали.

Оказалось, фейерверки надо было водой залить, а я их просто закинул. Контейнеры горят, дерево горит. Хорошо, что сосед не спал и вызвал службу вовремя», – сказал Кузнецов.

