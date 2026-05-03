Генменеджер «Эдмонтона»: «Подколзин сделал большой шаг вперед. Наверное, он был нашим лучшим игроком в плей-офф. У нас есть ребята от 20 до 25 лет, которые могут прибавлять»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн назвал Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф. 

24-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков в 6 играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» при полезности «+5». 

– Сейчас «Эдмонтон» дальше от победы в Кубке Стэнли, чем в предыдущие два года? 

– Сложно сказать. В лиге из года в год происходят изменения. В этом сезоне во второй раунд прошли команды, которые не выигрывали серии на протяжении 15-18 лет. У одних команд есть позитивные моменты, другие столкнулись с неудачами. Мы хотим совершенствоваться. Сейчас мы не в лучшей ситуации.  

В плей-офф нам не удалось показать лучшую игру, но в сезоне были и позитивные моменты. У нас есть молодые игроки, которые сделали шаг вперед. Например, Мэттью Савой. Он показал, что его будущее здесь будет светлым. Это позитивный момент. 

Посмотрите на игру Василия Подколзина. Он тоже сделал большой шаг вперед. Наверное, он был нашим лучшим игроком в плей-офф. Каждый вечер он вносил свой вклад.

Джошуа Самански показал, что может быть игроком НХЛ. Так что у нас есть ребята в возрасте от 20 до 25 лет, которые могут прибавлять и в будущем стать еще лучше. Меня также впечатлила игра Айзека Ховарда и Куинна Хатсона в АХЛ. Ожидаю, что они будут стремиться к большему и попробуют пойти по пути Савоя, – сказал Боумэн.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Эдмонтона»
Надо что-то с вратарями делать, и попытаться спихнуть кого-то из пары Бушар-Нерс (а лучше обоих). Ну и Нюджент-Хопкинс в последних сезонах заметно подсдал.
Бушара оставлять
Бушара оставить, Нерса сплавить бы.
Его еще не уволили?
