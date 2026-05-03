Генменеджер «Эдмонтона»: «Подколзин сделал большой шаг вперед. Наверное, он был нашим лучшим игроком в плей-офф. У нас есть ребята от 20 до 25 лет, которые могут прибавлять»

Генменеджер «Эдмонтона»: Подколзин был нашим лучшим игроком в плей-офф.

Генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн назвал Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф.

24-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков в 6 играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» при полезности «+5».

– Сейчас «Эдмонтон» дальше от победы в Кубке Стэнли, чем в предыдущие два года?

– Сложно сказать. В лиге из года в год происходят изменения. В этом сезоне во второй раунд прошли команды, которые не выигрывали серии на протяжении 15-18 лет. У одних команд есть позитивные моменты, другие столкнулись с неудачами. Мы хотим совершенствоваться. Сейчас мы не в лучшей ситуации.

В плей-офф нам не удалось показать лучшую игру, но в сезоне были и позитивные моменты. У нас есть молодые игроки, которые сделали шаг вперед. Например, Мэттью Савой . Он показал, что его будущее здесь будет светлым. Это позитивный момент.

Посмотрите на игру Василия Подколзина. Он тоже сделал большой шаг вперед. Наверное, он был нашим лучшим игроком в плей-офф. Каждый вечер он вносил свой вклад.

Джошуа Самански показал, что может быть игроком НХЛ . Так что у нас есть ребята в возрасте от 20 до 25 лет, которые могут прибавлять и в будущем стать еще лучше. Меня также впечатлила игра Айзека Ховарда и Куинна Хатсона в АХЛ. Ожидаю, что они будут стремиться к большему и попробуют пойти по пути Савоя, – сказал Боумэн.

Подколзин – джекпот «Эдмонтона». Обмен, на который не ставили, стал большой победой клуба