Станковен о голевой серии из 5 матчей в плей-офф: «У меня весь сезон было много моментов. После паузы на ОИ шайба начала регулярно залетать в ворота»

Форвард «Каролины» Логан Станковен высказался о своей игре в плей-офф НХЛ-2026.

В первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1-0) 23-летний игрок сделал дубль, продлив голевую серию до 5 игр со старта плей-офф.

На счету канадца стало 7 (6+1) очков в 5 играх в текущем розыгрыше. Он делит лидерство в гонке снайперов розыгрыша с Мэттью Болди из «Миннесоты» и Брэндоном Хэйглом из «Тампы».

В регулярном чемпионате Станковен забросил 21 шайбу в 81 игре. В том числе 11 – в 24 играх после паузы на Олимпиаду.

«Думаю, все дело в том, что у меня было много моментов в течение всего сезона. Мои партнеры постоянно создают для меня возможности.

Какое-то время я часто попадал в штанги, вратари соперника делали хорошие сэйвы. После олимпийского перерыва все начало меняться, шайба начала регулярно залетать в ворота.

Я научился находить нужные точки для бросков. Со временем все меняется, я развиваюсь как игрок», – сказал Станковен.