Токкет о 0:3 от «Каролины» в 1-м матче серии: «Не знаю, была ли «Филадельфия» готова морально. Мы не успели быстро спуститься на землю после победы над «Питтсбургом»

Рик Токкет про 0:3 от «Каролины»: «Филадельфия» не успела спуститься на землю.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о поражении от «Каролины» (0:3) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).

«Сегодня мы были недостаточно быстры, чтобы противостоять их скоростной игре. Наша реакция была несколько заторможенной. Не знаю, были ли мы готовы морально к сегодняшнему матчу.

Победа над «Питтсбургом » [в серии первого раунда] была эмоциональным моментом. Я думаю, что мы не успели быстро спуститься на землю перед этой игрой. И вот что получилось...

Мы не смогли реализовать ни одного момента, особенно в первой половине матча. Они у нас были, но мы их не использовали», – сказал Токкет.