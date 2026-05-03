«Динамо» поздравило Вячеслава Козлова с 54-летием как главного тренера. Ранее клуб объявил о назначении Тамбиева с сезона-2026/27

«Динамо» поздравило Вячеслава Козлова с 54-летием как главного тренера.

Московское «Динамо » поздравило Вячеслава Козлова с днем рождения. Сегодня специалисту, возглавившему команду по ходу сезона, исполнилось 54 года.

«3 мая главный тренер московского «Динамо» празднует свой 54-й день рождения.

Желаем Вячеславу Анатольевичу крепкого здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях!» – говорится на официальном сайте бело-голубых.

Ранее клуб объявил , что с сезона-2026/27 главным тренером команды будет Леонид Тамбиев .

На данный момент главным тренером на сайте клуба по-прежнему указан Козлов.