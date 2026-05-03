«Динамо» поздравило Вячеслава Козлова с 54-летием как главного тренера. Ранее клуб объявил о назначении Тамбиева с сезона-2026/27

Московское «Динамо» поздравило Вячеслава Козлова с днем рождения. Сегодня специалисту, возглавившему команду по ходу сезона, исполнилось 54 года. 

«3 мая главный тренер московского «Динамо» празднует свой 54-й день рождения.

Желаем Вячеславу Анатольевичу крепкого здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях!» – говорится на официальном сайте бело-голубых. 

Ранее клуб объявил, что с сезона-2026/27 главным тренером команды будет Леонид Тамбиев.

На данный момент главным тренером на сайте клуба по-прежнему указан Козлов. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2819 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Динамо»
Цирк зажигает огни нового сезона
Ответ ROS#
Цирк зажигает огни нового сезона
Ну так-то +- логично, формально, до конца сезона он главный тренер. Идут только полуфиналы плова, так что сезон не закончен.
Ответ ROS#
Цирк зажигает огни нового сезона
Я вас удивлю наверно, но он ещё до конца июня будет зарплату получать.
ну не сняли пост с отложки, смм тоже ушел в отпуск))
Ладно вам накидывать то)) у Вячеслава Козлова контракт до 31 мая на почту ГТ, а автор заметки просто до конца читать не умеет) на офиц сайте Динамо написано, что Тамбиев ВОЗГЛАВИТ В НОВОМ СЕЗОНЕ. Так что формально Динамо все правильно делает )))
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Ладно вам накидывать то)) у Вячеслава Козлова контракт до 31 мая на почту ГТ, а автор заметки просто до конца читать не умеет) на офиц сайте Динамо написано, что Тамбиев ВОЗГЛАВИТ В НОВОМ СЕЗОНЕ. Так что формально Динамо все правильно делает )))
== на офиц сайте Динамо написано, что Тамбиев ВОЗГЛАВИТ В НОВОМ СЕЗОНЕ ==

Ровно это в заголовке и тексте и написано. А так да, формально верно, а по сути издевательство ;)
Кто болеет за Динамо, тот в цирке не смеётся.

P.S. особенно за футбольное.
Ну правильно. До 31 мая Козлов ГТ, с ним просто не продляют контракт.
Поздравить ГТ с ДР это обязанность пресс-службы, тем более, что Козлов уходит без конфликта, на должности СТ работал несколько лет весьма продуктивно.
А контракт Тамбиева вступит в силу с 1 июля. Он, кстати, не дает пока никаких комментариев.
😂😂😂😂 в этом все дынамо🤣🤣🤣
В Динамо уже запутались, кто у них Главтренер - будем надеяться ,что к началу хоккейсезона разберутся !
Не определились
Дьявол кроется в деталях
Чего подарили, открытку?
