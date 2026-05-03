  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зеграс получил 14 минут штрафа в 1-м матче серии с «Каролиной». В 3-м периоде он ударил Блэйка клюшкой в спину, после чего началась стычка
1

Зеграс получил 14 минут штрафа в 1-м матче серии с «Каролиной». В 3-м периоде он ударил Блэйка клюшкой в спину, после чего началась стычка

Тревор Зеграс получил 14 минут штрафа в 1-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс завершил первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1) с 14 минутами штрафа. 

25-летний американец стал самым недисциплинированным игроком в матче. Команды набрали в общей сложности 68 минут штрафа – по 34 у каждой. 

Большую часть судьи выписали после стычки в третьем периоде. Она началась после обмена ударами между Зеграсом и форвардом «Харрикейнс» Джексоном Блэйком, в итоге оказавшимся на льду. Затем Тревор ударил его клюшкой в спину, что и привело к столкновению. 

В итоге он получил 14 минут штрафа (2 за удар клюшкой, 2 за грубость и 10 – дисциплинарный).

Блэйку дали 2+10, по 10 минут досталось защитнику «Каролины» Шейну Гостисбееру и защитнику «Флайерс» Нику Силеру. Кроме того, малый штрафы получили форварды Тэйлор ХоллКаролина») и Трэвис Конекны («Филадельфия»). 

Отметим, что в 7 играх в текущем плей-офф на счету Зеграса 4 (1+3) очка. У Блэйка 6 (2+4) баллов в 5 играх. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2819 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжексон Блэйк
logoТревор Зеграс
logoФиладельфия
logoТрэвис Конекны
logoТэйлор Холл
logoКаролина
logoКубок Стэнли
logoШейн Гостисбеер
драки
logoНик Силер
logoНХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
29 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
36 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем