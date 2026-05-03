Зеграс получил 14 минут штрафа в 1-м матче серии с «Каролиной». В 3-м периоде он ударил Блэйка клюшкой в спину, после чего началась стычка

Тревор Зеграс получил 14 минут штрафа в 1-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс завершил первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1) с 14 минутами штрафа.

25-летний американец стал самым недисциплинированным игроком в матче. Команды набрали в общей сложности 68 минут штрафа – по 34 у каждой.

Большую часть судьи выписали после стычки в третьем периоде . Она началась после обмена ударами между Зеграсом и форвардом «Харрикейнс» Джексоном Блэйком, в итоге оказавшимся на льду. Затем Тревор ударил его клюшкой в спину, что и привело к столкновению.

В итоге он получил 14 минут штрафа (2 за удар клюшкой, 2 за грубость и 10 – дисциплинарный).

Блэйку дали 2+10, по 10 минут досталось защитнику «Каролины» Шейну Гостисбееру и защитнику «Флайерс» Нику Силеру. Кроме того, малый штрафы получили форварды Тэйлор Холл («Каролина ») и Трэвис Конекны («Филадельфия »).

Отметим, что в 7 играх в текущем плей-офф на счету Зеграса 4 (1+3) очка. У Блэйка 6 (2+4) баллов в 5 играх.