«Каролина» – 1-я команда НХЛ за 40 лет, ни разу не уступавшая в счете в первых 5 матчах со старта плей-офф
«Каролина» выиграла первые 5 матчей в плей-офф-2026, ни разу не уступая в счете.
«Каролина» обыграла «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:0, 1-0).
В первом раунде «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4-0), ни разу не уступая в счете по ходу матчей.
Команда под руководством Рода Бринд’Амора стала 5-й в истории НХЛ, ни разу не уступавшей в счете в 5 или более матчах подряд со старта плей-офф.
Ранее в список вошли «Монреаль» (1960, серия из 8 игр), «Сент-Луис» (1969, 6), «Бостон» (1969, 5) и «Вашингтон» (1986, 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
6 комментариев
А так Оттава, Фили, Клинки или Монреаль, ну если Тампа канадских их не сломит, это Сила Востока.) Но в таких "легких" первых двух раундах бывают свои подвохи.)