  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Каролина» – 1-я команда НХЛ за 40 лет, ни разу не уступавшая в счете в первых 5 матчах со старта плей-офф
6

«Каролина» – 1-я команда НХЛ за 40 лет, ни разу не уступавшая в счете в первых 5 матчах со старта плей-офф

«Каролина» выиграла первые 5 матчей в плей-офф-2026, ни разу не уступая в счете.

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:0, 1-0). 

В первом раунде «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4-0), ни разу не уступая в счете по ходу матчей. 

Команда под руководством Рода Бринд’Амора стала 5-й в истории НХЛ, ни разу не уступавшей в счете в 5 или более матчах подряд со старта плей-офф. 

Ранее в список вошли «Монреаль» (1960, серия из 8 игр), «Сент-Луис» (1969, 6), «Бостон» (1969, 5) и «Вашингтон» (1986, 6). 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2819 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
logoФиладельфия
logoКаролина
logoРод Бринд′Амор
logoКубок Стэнли
logoМонреаль
logoСент-Луис
logoБостон
logoОттава
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каролина в финале должна быть
Ровно 20 лет назад в сезоне 2005/06 Каролина взяла свой единственный кубок обыграв в финале Эдмонтон! Рон Бриндамор нынешний тренер был тогда в том чемпионском составе и даже выиграл Селки - лучшего форварда оборонительного плана. Команда крепкая и сбалансированная, хочется пожелать ей как минимум выйти в финал кубка - они достойны, а дальше…
Ответ Alex.K71
Ровно 20 лет назад в сезоне 2005/06 Каролина взяла свой единственный кубок обыграв в финале Эдмонтон! Рон Бриндамор нынешний тренер был тогда в том чемпионском составе и даже выиграл Селки - лучшего форварда оборонительного плана. Команда крепкая и сбалансированная, хочется пожелать ей как минимум выйти в финал кубка - они достойны, а дальше…
Род
и там еще с регулярки сколько то много тянется...
Мало пока верится что у них с Летчиками надолго затянется и те смогут затянуть бригаду Беломора в борьбу и дже немного обескровить.
А так Оттава, Фили, Клинки или Монреаль, ну если Тампа канадских их не сломит, это Сила Востока.) Но в таких "легких" первых двух раундах бывают свои подвохи.)
Панара испортил потенциальную малину Avs 🙂.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
29 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
36 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем