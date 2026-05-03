«Каролина» – 1-я команда НХЛ за 40 лет, ни разу не уступавшая в счете в первых 5 матчах со старта плей-офф

«Каролина» выиграла первые 5 матчей в плей-офф-2026, ни разу не уступая в счете.

«Каролина » обыграла «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:0, 1-0).

В первом раунде «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4-0), ни разу не уступая в счете по ходу матчей.

Команда под руководством Рода Бринд’Амора стала 5-й в истории НХЛ , ни разу не уступавшей в счете в 5 или более матчах подряд со старта плей-офф.

Ранее в список вошли «Монреаль» (1960, серия из 8 игр), «Сент-Луис» (1969, 6), «Бостон » (1969, 5) и «Вашингтон » (1986, 6).