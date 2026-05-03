  • «Шеллефтео» в 5-й раз в истории стал чемпионом Швеции, выиграв 12 из 15 матчей в плей-офф. Оскар Линдберг и словак Окульяр набрали по 14 очков
«Шеллефтео» стал чемпионом Швеции, обыграв в финале «Регле» (4-1, 7:3 в пятом матче). 

Клуб из одноименного города имел первый посев в плей-офф после победы в регулярном чемпионате. Ранее он выбил «Мальме» (4-1) и «Лулео» (4-1). 

Титул стал для команды пятым в истории (ранее – 1978, 2013, 2014 и 2024) и вторым за три последних года. 

Лучшими бомбардирами плей-офф стали два представителя «Шеллефтео» – 34-летний экс-форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг и 25-летний словак Оливер Окульяр (на счету нападающего дубль в заключительном матче). У них по 14 очков в 15 играх (5+9 и 6+8 соответственно). 

Экс-форвард клубов НХЛ Андреас Юнссон набрал 11 (3+8) очков в 15 играх в плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Шеллефтео»
полярные клубы доминируют.
Лулео - самая северная команда из всех топлиг, а Шеллефтео - третья.
удивляет, что стокгольмские команды уже много лет ни о чём. казалось бы, финансовые возможности столицы в сравнении с маленькими городками Севера просто несопоставимы, а на деле, в прошлом году победил Лулео, сейчас Шеллефтео.
Как раз таки у Шеллефтео денег не мало, мне кажется. Каждый год хорошох игроков подписывают. На малые деньги столько игроков врядли купишь
А вообще Шеллефтео катком в этом сезоне по всем прошёлся. Думал Фрелунда себя хорошо проявит, но после ОИ команда ушла в кризис какой-то, да и Стенберг сдал. Как итог вылет в первом раунде от престарелых из Лулео.
