«Шеллефтео» в 5-й раз в истории стал чемпионом Швеции, выиграв 12 из 15 матчей в плей-офф. Оскар Линдберг и словак Окульяр набрали по 14 очков
«Шеллефтео» стал чемпионом Швеции, обыграв в финале «Регле» (4-1, 7:3 в пятом матче).
Клуб из одноименного города имел первый посев в плей-офф после победы в регулярном чемпионате. Ранее он выбил «Мальме» (4-1) и «Лулео» (4-1).
Титул стал для команды пятым в истории (ранее – 1978, 2013, 2014 и 2024) и вторым за три последних года.
Лучшими бомбардирами плей-офф стали два представителя «Шеллефтео» – 34-летний экс-форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг и 25-летний словак Оливер Окульяр (на счету нападающего дубль в заключительном матче). У них по 14 очков в 15 играх (5+9 и 6+8 соответственно).
Экс-форвард клубов НХЛ Андреас Юнссон набрал 11 (3+8) очков в 15 играх в плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Шеллефтео»
Лулео - самая северная команда из всех топлиг, а Шеллефтео - третья.
удивляет, что стокгольмские команды уже много лет ни о чём. казалось бы, финансовые возможности столицы в сравнении с маленькими городками Севера просто несопоставимы, а на деле, в прошлом году победил Лулео, сейчас Шеллефтео.