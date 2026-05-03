«Шеллефтео» в 5-й раз в истории стал чемпионом Швеции, выиграв 12 из 15 матчей в плей-офф. Оскар Линдберг и словак Окульяр набрали по 14 очков

«Шеллефтео» в 5-й раз в истории выиграл чемпионат Швеции.

«Шеллефтео» стал чемпионом Швеции, обыграв в финале «Регле » (4-1, 7:3 в пятом матче).

Клуб из одноименного города имел первый посев в плей-офф после победы в регулярном чемпионате. Ранее он выбил «Мальме» (4-1) и «Лулео» (4-1).

Титул стал для команды пятым в истории (ранее – 1978, 2013, 2014 и 2024) и вторым за три последних года.

Лучшими бомбардирами плей-офф стали два представителя «Шеллефтео » – 34-летний экс-форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг и 25-летний словак Оливер Окульяр (на счету нападающего дубль в заключительном матче). У них по 14 очков в 15 играх (5+9 и 6+8 соответственно).

Экс-форвард клубов НХЛ Андреас Юнссон набрал 11 (3+8) очков в 15 играх в плей-офф.