ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
В Китае продолжается ЧМ-2026 в дивизионе 1B.
В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.
Победителем турнира досрочно стала сборная Эстонии, ставшая недосягаемой для конкурентов уже после 4 туров. В следующем году команда сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).
В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.
Эстония – Румыния – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Южная Корея – Нидерланды – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Китай – Испания – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Положение команд: Эстония – 12 очков (4 матча), Южная Корея – 9 (4), Китай – 8 (4), Румыния – 7 (4), Испания – 0 (4), Нидерланды – 0 (4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Петри Скрико был отличным игроком и тренер видимо тоже классный.
пока там в ПО всё шло согласно мест, занятых в регулярке. 1 и 2 играют в финале. Сайпа - 3, Ильвес- 4...
но вряд-ли конечно эстонцы задержаться в новом дивизионе больше чем на год.
По Румынии если сыграют без натурализованных будет то же 4 место. А запрещать играть людям, которые родились в Трансильвании нельзя, они же родились именно в Румынии. Поэтому румыны бы заняли 4 место я думаю, просто натурализованные им нужны для выхода в Д1А, но они не помогли
Но Литва играла дома с Каспарайтисом и Зубрусом
Высший дивизион слишком раздут, а здесь всего 12 команд аж на 2 части разбили.
разница в уровне есть и она огромная
бедные испанцы, нидерландцы да и китайцы будут стабильно по 10+ шайб получать от лидеров, которые повышаются в элиту
ну и еще такой момент в низших дивизионах это финансы
турнир на 6 сборных это турнир на неделю, что сносно для федераций
увеличить число команд и это уже 2 недели, совсем другие расходы при отсутствии реальной борьбы за победы, ну и каких-то выплат от иихф, турниры в низших дивизионах для них и так убыточные
Ну а румыны те ещё ватокаты, конечно
Сами молодцы, ну и отстранение 2 команд на долгое время помогло.