ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании

В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.

Победителем турнира досрочно стала сборная Эстонии, ставшая недосягаемой для конкурентов уже после 4 туров. В следующем году команда сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.

Эстония – Румыния – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Южная Корея – Нидерланды – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Китай – Испания – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Положение команд: Эстония – 12 очков (4 матча), Южная Корея – 9 (4), Китай – 8 (4), Румыния – 7 (4), Испания – 0 (4), Нидерланды – 0 (4).