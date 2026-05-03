  • ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.

Победителем турнира досрочно стала сборная Эстонии, ставшая недосягаемой для конкурентов уже после 4 туров. В следующем году команда сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.

ЧМ-2026

Дивизион 1B

Эстония – Румыния – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Южная Корея – Нидерланды – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Китай – Испания – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Положение команд: Эстония – 12 очков (4 матча), Южная Корея – 9 (4), Китай – 8 (4), Румыния – 7 (4), Испания – 0 (4), Нидерланды – 0 (4).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
молодцы, эстонцы! выиграли ещё и без своего лидера Рообы, который занят в финале чемпионата Финляндии.
Петри Скрико был отличным игроком и тренер видимо тоже классный.
Его команда выиграла 1 игру. Там кстати и венгр Галло играет и он забил. Венгры к элите готовятся. Как раз Галло приедет в сборную, так как скоро чемпионат Финляндии завершится. Как по мне тут корейцы провалили игру с Эстонией. Да и отсутствовало 3 игрока точно. При чем довольно хороших по корейским меркам
да, хотя Таппара на бумаге вроде бы фаворит. мало слежу, но буду удивлён, если они не возьмут в итоге серию.
пока там в ПО всё шло согласно мест, занятых в регулярке. 1 и 2 играют в финале. Сайпа - 3, Ильвес- 4...
Горячие эстонские парни
От братьев-финнов переняли 🔥🇪🇪
Эстония дожала румынов и выиграла 3 1 А следовательно она уже недосягаема для соперников, 4 победы из 4 в осное время. Я не думал, что нападение зарешает, ведь защитники слабенькие, как оказалось эстонцы выиграли всех, но в следующем году будут аутсайдером Д1А явно.
Как и в этом Литва аутсайдер.
Может Литва останется, Япония их соперник
неожиданно. Не припомню, когда эстонцы в последний раз реально претендовали по игре на выход, но всё идеально сложились, корейцы какие-то перепуганные, румыны сонные, тошнотворный хоккей показывают. Если еще убрать натурализованных румын, они вообще вылетят и будут с какой-нибудь Австралией играть
но вряд-ли конечно эстонцы задержаться в новом дивизионе больше чем на год.
Эстония в теории могла в прошлом году претендовать на выход, но проиграли Литве 1 2, хотя перебросали 33 13, ну и корейцам проиграли 1 4. А так выше 3 места в Д1Б не поднимались. Как по мне должна была Южная Корея выходить, но отсутствовало 3 хоккеиста точно Хонг, ну и 2 хоккеиста из ECHL и возможно это тоже повлияло.
По Румынии если сыграют без натурализованных будет то же 4 место. А запрещать играть людям, которые родились в Трансильвании нельзя, они же родились именно в Румынии. Поэтому румыны бы заняли 4 место я думаю, просто натурализованные им нужны для выхода в Д1А, но они не помогли
Наверное, самый реальный шанс был в 2018 у Эстонии - тогда проиграли Литве в последнем матче и она вышла в 1А
Но Литва играла дома с Каспарайтисом и Зубрусом
А вообще зря разделили дивизион на 1A и 1B.
Высший дивизион слишком раздут, а здесь всего 12 команд аж на 2 части разбили.
та ну нет, не зря
разница в уровне есть и она огромная
бедные испанцы, нидерландцы да и китайцы будут стабильно по 10+ шайб получать от лидеров, которые повышаются в элиту
ну и еще такой момент в низших дивизионах это финансы
турнир на 6 сборных это турнир на неделю, что сносно для федераций
увеличить число команд и это уже 2 недели, совсем другие расходы при отсутствии реальной борьбы за победы, ну и каких-то выплат от иихф, турниры в низших дивизионах для них и так убыточные
Поавильно и сделали, матчи Франция Испания или Казахстан Нидерланды бы превратились в очень разгромные игры. Скорее всего по 15-20 шайб бы залетало и на этом все.
Эстонцы победили и получается уже вышли в д1а?
Ну а румыны те ещё ватокаты, конечно
Конечно вышли. Они недосягаемы уже. Румыны старые и сдулись
Эстонию поздравляю с выходом в дивизион повыше.
Сами молодцы, ну и отстранение 2 команд на долгое время помогло.
Южная Корея полное разочарование на ЧМ в Д1Б. Просто тотальное.
Китай 3 0 и скорее всего будет в медалях на домашнем ЧМ в Д1Б, впервые в истории играя своими без натурализованных
Страны в Д2А и ниже делают натурализацию и неболее того. Какое там развитие. Хотят развивать хорваты, у них и юниорская сборная в чемпионате Австрии до 18 лет и даже в 1/4 финала вышли. У Испании более менее тоже, есть и чемпионат, есть и прогресс некоторых игроков, в Словакии 3 юниора играет. Сербия еще более менее, там тоже неплохие хоккеисты есть, а в любой другой сборной хоккей - это экзотика и все. Сами страны ничего для развития почти не делают, хотят халявного результата
