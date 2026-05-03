  • Тринеев забил победный гол в матче плей-офф АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Счет в серии фармов «Вашингтона» и «Питтсбурга» сравнялся – 1-1
Форвард «Херши» Богдан Тринеев стал автором победной шайбы во втором матче серии плей-офф АХЛ с «Уилкс-Бэрри» (2:1). Его признали первой звездой встречи. 

Счет в полуфинале дивизиона между фармами «Питтсбурга» и «Вашингтона» сравнялся (1-1, до 3 побед). 

В текущем плей-офф у 24-летнего Тринеева стало 5 (2+3) очков в 4 играх. Такой же результат у 19-летнего форварда «Беарс» Ильи Протаса, сегодня отметившегося двумя ассистами. 

На счету форварда Ивана Мирошниченко пока 1 (0+1) балл в 4 играх. Сегодня у него нет результативных действий. 

Добавим, что вратарь фарма «Пингвинс» Сергей Мурашов отразил 24 из 26 бросков, защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
