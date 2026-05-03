Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (7) с Набоковым и Раском. В топ-3 – Гашек, Лундквист и Василевский

Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3:0, 1-0).

36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч на ноль в текущем плей-офф.

Всего в карьере у голкипера, ранее выступавшего за «Анахайм» и «Торонто», стало 7 шатаутов в кубковых встречах.

Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по этому показателю с Евгением Набоковым (Россия) и Тууккой Раском (Финляндия).

Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 14), Хенрик Лундквист (Швеция, 10) и Андрей Василевский (Россия, «Тампа », 8).

Андерсен обошел Сергея Бобровского (Россия), Николая Хабибулина (Россия), Олафа Колцига (Германия) и Миикку Кипрусоффа (Финляндия), имеющих на счету по 6 сухих игр в плей-офф.