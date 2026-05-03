  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (7) с Набоковым и Раском. В топ-3 – Гашек, Лундквист и Василевский
10

Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (7) с Набоковым и Раском. В топ-3 – Гашек, Лундквист и Василевский

Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3:0, 1-0). 

36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч на ноль в текущем плей-офф.

Всего в карьере у голкипера, ранее выступавшего за «Анахайм» и «Торонто», стало 7 шатаутов в кубковых встречах. 

Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по этому показателю с Евгением Набоковым (Россия) и Тууккой Раском (Финляндия). 

Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 14), Хенрик Лундквист (Швеция, 10) и Андрей Василевский (Россия, «Тампа», 8). 

Андерсен обошел Сергея Бобровского (Россия), Николая Хабибулина (Россия), Олафа Колцига (Германия) и Миикку Кипрусоффа (Финляндия), имеющих на счету по 6 сухих игр в плей-офф. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2815 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoМиикка Кипрусофф
Олаф Колциг
рейтинги
logoАндрей Василевский
logoТампа-Бэй
logoНиколай Хабибулин
logoФредерик Андерсен
logoКубок Стэнли
logoЕвгений Набоков
logoСергей Бобровский
logoКаролина
logoТуукка Раск
logoНХЛ
logoДоминик Гашек
logoХенрик Лундквист
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С такой Филадельфией он может не только Василевского, но и Лундквиста подвинуть😑
летчики начинают снижение и заход на посадку
Ответ Alex-Ibra
летчики начинают снижение и заход на посадку
Ожидаемо.
Most Shutouts, Playoff Career
1. Martin Brodeur - 24
2. Patrick Roy - 23
3. Curtis Joseph - 16
4. Marc-Andre Fleury - 16
5. Chris Osgood - 15
6. Ed Belfour - 14
7. Dominik Hasek - 14
8. Jacques Plante - 14
9. Turk Broda - 13
10. Terry Sawchuk - 12
Ответ Evincive
Most Shutouts, Playoff Career 1. Martin Brodeur - 24 2. Patrick Roy - 23 3. Curtis Joseph - 16 4. Marc-Andre Fleury - 16 5. Chris Osgood - 15 6. Ed Belfour - 14 7. Dominik Hasek - 14 8. Jacques Plante - 14 9. Turk Broda - 13 10. Terry Sawchuk - 12
По-видимому, НХЛ сама точно не знает, считать Клинту Бенедикту матчи КС против команд из других лиг (имели место в 1910-20-е) или нет. Если брать через фильтры на сайте, то его нет в топ-10.

Тем не менее, в профайле на сайте НХЛ у него 15 сухарей в по - https://www.nhl.com/player/clint-benedict-8449817

И на официальном же сайте рекордов они посчитаны - https://records.nhl.com/records/playoff-goaltender-records/shutouts/most-shutouts-career-playoff
Ответ Александр Балабанов
По-видимому, НХЛ сама точно не знает, считать Клинту Бенедикту матчи КС против команд из других лиг (имели место в 1910-20-е) или нет. Если брать через фильтры на сайте, то его нет в топ-10. Тем не менее, в профайле на сайте НХЛ у него 15 сухарей в по - https://www.nhl.com/player/clint-benedict-8449817 И на официальном же сайте рекордов они посчитаны - https://records.nhl.com/records/playoff-goaltender-records/shutouts/most-shutouts-career-playoff
Благодарю. Хотел посмотреть и на https://www.hockey-reference.com/, но он почему то заблокирован.
Каролина великолепна ❤️
че за ... вы тут пишете. Летчики опомнятся, соберутся и покажут достойную игру во втором матче
Датский кипер затащит Каролину в следующий раунд КС!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
28 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
35 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем