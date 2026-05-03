Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (7) с Набоковым и Раском. В топ-3 – Гашек, Лундквист и Василевский
Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3:0, 1-0).
36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч на ноль в текущем плей-офф.
Всего в карьере у голкипера, ранее выступавшего за «Анахайм» и «Торонто», стало 7 шатаутов в кубковых встречах.
Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по этому показателю с Евгением Набоковым (Россия) и Тууккой Раском (Финляндия).
Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 14), Хенрик Лундквист (Швеция, 10) и Андрей Василевский (Россия, «Тампа», 8).
Андерсен обошел Сергея Бобровского (Россия), Николая Хабибулина (Россия), Олафа Колцига (Германия) и Миикку Кипрусоффа (Финляндия), имеющих на счету по 6 сухих игр в плей-офф.
1. Martin Brodeur - 24
2. Patrick Roy - 23
3. Curtis Joseph - 16
4. Marc-Andre Fleury - 16
5. Chris Osgood - 15
6. Ed Belfour - 14
7. Dominik Hasek - 14
8. Jacques Plante - 14
9. Turk Broda - 13
10. Terry Sawchuk - 12
Тем не менее, в профайле на сайте НХЛ у него 15 сухарей в по - https://www.nhl.com/player/clint-benedict-8449817
И на официальном же сайте рекордов они посчитаны - https://records.nhl.com/records/playoff-goaltender-records/shutouts/most-shutouts-career-playoff