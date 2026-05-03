Андерсен вышел на 1-е место среди вратарей «Каролины» по победам в плей-офф (24), обогнав Уорда. По шатаутам (4) они делят лидерство

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии» (3:0, 1-0). 

36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч на ноль в текущем плей-офф. В 5 играх у него 5 побед при 96,1% сэйвов и коэффициенте надежности 0,90. 

Андерсен вышел на чистое первое место среди вратарей «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» по числу победных матчей в плей-офф (24), опередив Кэма Уорда (23). 

Кроме того, Фредерик сравнялся с Уордом по числу шатаутов за «Харрикейнс» в плей-офф (4). Теперь они делят лидерство по этому показателю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
И это притом, что Уорд в плове играл всего два раза в карьере
Станковен забил в 5-м подряд матче плей-офф – рекорд «Каролины». Он самый молодой игрок в истории НХЛ с такой голевой серией со старта розыгрыша – обошел Могильного
3 мая, 04:20
«Каролина» повела 1-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 1-й матч (3:0). Станковен сделал дубль, Андерсен отразил все 19 бросков
3 мая, 03:05
