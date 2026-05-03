  • Станковен забил в 5-м подряд матче плей-офф – рекорд «Каролины». Он самый молодой игрок в истории НХЛ с такой голевой серией со старта розыгрыша – обошел Могильного
15

Форвард «Каролины» Логан Станковен сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1-0). 

На счету 23-летнего канадца стало 7 (6+1) очков в 5 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке снайперов розыгрыша с Мэттью Болди из «Миннесоты» и Брэндоном Хэйглом из «Тампы». 

Станковен стал первым игроком в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось забить в 5 подряд матчах плей-офф. Голевые серии из 4 игр ранее выдавали Рэй Шеппард (1999 год) и Бэйтс Батталья (2002). 

Кроме того, Логан (23 года 65 дней) стал самым молодым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить в 5 подряд матчах плей-офф со старта розыгрыша.

Он превзошел достижение Александра Могильного (1993, «Баффало», голевая серия из 5 игр, 24 года 73 дня). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Конь Смайт ждет его
Ответ мохнатка
Конь Смайт ждет его
Конь педальный если только
На МЧМ с Бедардом в одной команде играл, моторным и настырным был. Не потерялся стало быть...
Автор, исправь "дня" на "года". Спасибо за статью.
Маленький, а шустрый. Надо Мичкову к нему присмотреться.
Лютый коротышка😂
станок злая собака такая
Станковен – 1-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с голевой серией из 4 игр на старте плей-офф. У него 4+1 против «Оттавы»
26 апреля, 05:40
Станковен из «Каролины» – 2-й игрок в истории НХЛ, открывший счет в каждом из 3 первых матчей команды в плей-офф
24 апреля, 03:46
