Форвард «Филадельфии» Типпет пропустил 1-й матч серии против «Каролины» из-за нераскрытой травмы

Форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет пропустил 1-й матч серии с «Каролиной» .

Форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет не сыграл в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1).

27-летний канадец не был включен в состав «Флайерс» из-за нераскрытой травмы. Сообщается, что он может пропустить несколько дней.

В пятницу Типпет пропустил тренировку команды. При этом главный тренер Рик Токкет назвал это «днем профилактики» и сказал, что решение об участии Оуэна в игре будет приниматься непосредственно перед игрой.

В 6 играх в текущем плей-офф у нападающего 2 (1+1) очка при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:14.