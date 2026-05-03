Форвард «Филадельфии» Типпет пропустил 1-й матч серии против «Каролины» из-за нераскрытой травмы
Форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет пропустил 1-й матч серии с «Каролиной» .
Форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет не сыграл в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1).
27-летний канадец не был включен в состав «Флайерс» из-за нераскрытой травмы. Сообщается, что он может пропустить несколько дней.
В пятницу Типпет пропустил тренировку команды. При этом главный тренер Рик Токкет назвал это «днем профилактики» и сказал, что решение об участии Оуэна в игре будет приниматься непосредственно перед игрой.
В 6 играх в текущем плей-офф у нападающего 2 (1+1) очка при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:14.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2815 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нижняя часть тела?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем