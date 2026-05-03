Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф – ассист в 1-м матче серии с «Филадельфией». У него 1 бросок, 2 хита, 2 потери и «+1» за 17:52
Андрей Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников записал в актив первое набранное очко в текущем плей-офф – у него ассист в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1-0).
Во втором периоде защитник «Флайерс» Ноа Джулсен неудачно сделал передачу в своей зоне – шайба отскочила от ноги россиянина и попала к Сету Джарвису. Тот отдал пас Логану Станковену, поразившему ворота пенсильванцев.
В 5 играх в текущем плей-офф у Свечникова 1 (0+1) балл при нейтральной полезности.
Сегодня Андрей (17:52, 5:42 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема и 2 потери.
Во втором периоде он заработал на себе удаление, а в третьем сам получил малый штраф за удар соперника клюшкой.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2813 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Капризов 9 (2+7)
Барбашёв 6 (2+4)
Кучеров 6(1+5)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Дорофеев 4 (4+0)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Тарасенко 2 (1+1)
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Болеем за наших!
А в составе "ураганов" больше бросков только у лучшего снайпера команды - Логана Станковена (23).