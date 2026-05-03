Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф – ассист в 1-м матче серии с «Филадельфией». У него 1 бросок, 2 хита, 2 потери и «+1» за 17:52

Андрей Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников записал в актив первое набранное очко в текущем плей-офф – у него ассист в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1-0).

Во втором периоде защитник «Флайерс» Ноа Джулсен неудачно сделал передачу в своей зоне – шайба отскочила от ноги россиянина и попала к Сету Джарвису. Тот отдал пас Логану Станковену, поразившему ворота пенсильванцев.

В 5 играх в текущем плей-офф у Свечникова 1 (0+1) балл при нейтральной полезности.

Сегодня Андрей (17:52, 5:42 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема и 2 потери.

Во втором периоде он заработал на себе удаление, а в третьем сам получил малый штраф за удар соперника клюшкой.