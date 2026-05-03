  Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф – ассист в 1-м матче серии с «Филадельфией». У него 1 бросок, 2 хита, 2 потери и «+1» за 17:52
Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф – ассист в 1-м матче серии с «Филадельфией». У него 1 бросок, 2 хита, 2 потери и «+1» за 17:52

Андрей Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников записал в актив первое набранное очко в текущем плей-офф – у него ассист в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1-0). 

Во втором периоде защитник «Флайерс» Ноа Джулсен неудачно сделал передачу в своей зоне – шайба отскочила от ноги россиянина и попала к Сету Джарвису. Тот отдал пас Логану Станковену, поразившему ворота пенсильванцев. 

В 5 играх в текущем плей-офф у Свечникова 1 (0+1) балл при нейтральной полезности. 

Сегодня Андрей (17:52, 5:42 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема и 2 потери. 

Во втором периоде он заработал на себе удаление, а в третьем сам получил малый штраф за удар соперника клюшкой. 

Свечников, похоже, решил играть в плей-офф по своему же сценарию регулярки. К финалу конфы проснётся.
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 9 (2+7)
Барбашёв 6 (2+4)
Кучеров 6(1+5)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Дорофеев 4 (4+0)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Тарасенко 2 (1+1)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)

Болеем за наших!
Пора бы уже отличиться Свечникову. У Андрея 19 бросков в створ в текущем плей-офф, среди россиян больше только у Кучерова (28), который провел шесть встреч.
А в составе "ураганов" больше бросков только у лучшего снайпера команды - Логана Станковена (23).
В Каролине есть кому играть, забивать, отдавать, а как чеккер он хорош
