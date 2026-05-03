Мичков без очков при «минус 3» в 1-м матче серии с «Каролиной»: 0 бросков, 1 блок и 3 потери за 12:08

Матвей Мичков остался без очков при «минус 3» в 1-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1).

21-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3» (худший показатель в команде). В текущем плей-офф у него 1 (0+1) балл в 6 играх.

Сегодня Мичков (12:08 – 11-е время среди форвардов «Флайерс», 3:00 – в большинстве) остался без бросков по воротам (2 попытки были заблокированы) и сделал 1 блок.

Также Матвей допустил 3 потери. Первая из них – в своей зоне на 2-й минуте матча – в итоге привела к голу «Харрикейнс». Добавим, что в том же первом периоде Мичков заработал на себе удаление.