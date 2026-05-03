Мичков без очков при «минус 3» в 1-м матче серии с «Каролиной»: 0 бросков, 1 блок и 3 потери за 12:08

Матвей Мичков остался без очков при «минус 3» в 1-м матче серии с «Каролиной».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:3, 0-1). 

21-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3» (худший показатель в команде). В текущем плей-офф у него 1 (0+1) балл в 6 играх. 

Сегодня Мичков (12:08 – 11-е время среди форвардов «Флайерс», 3:00 – в большинстве) остался без бросков по воротам (2 попытки были заблокированы) и сделал 1 блок. 

Также Матвей допустил 3 потери. Первая из них – в своей зоне на 2-й минуте матча – в итоге привела к голу «Харрикейнс». Добавим, что в том же первом периоде Мичков заработал на себе удаление. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Он с Питтсбургом то не успевал, а тут в каком темпе играет Каролина...
Ответ HCBV
его скорость катания как у Лукашенко, какая блин Каролина
Ответ Саркастичный Чел
Толстожоп от природы, ноги ото льда не отрываются.
Очень плохой матч для Матвея, даже если закрыть глаза на статистику, были привозы, глупые потери, удаления и т.д.
Неплохо сыграв последнюю игру с пингвинами, Мичков опять вернулся в свой обычный режим - медленный и тягучий. Фактически привёз два гола, сначала потеряв шайбу в своей зоне, а потом проспав рывок Блэйка.
результат, достойный НЕКСТВАНА 🤣🤣💪💪💪
Зря его пустили в самолёт.
В запасе встретит 2 игру серии и это заслужено)
Второй гол Каролины от Блэйка наглядный пример почему неохотно драфтуют игроков с плохим катанием и почему у Мичкова проблемы в НХЛ и у Демидова проблемы (пусть меньше, но у Демидова страдает больше дистанционная скорость а не стартовая). Блэйк на 3-4 метрах оторвался метра на два от Мичкова. В НХЛ много игроков без скорости, но в основном в возрасте. Тот же Овечкин заслужил право стоять в круге вбрасывания вдоволь набегавшись в молодости.
Ответ Michael none
У Демидова хорошее катание в плане техники (правда своеобразной), маневренности и скорости. Критиковали раньше (особенно перед драфтом), что взрывной скорости не хватает, но он над этим работает и есть прогресс. Скорость его катания выше средней по Лиге, а у Мичкова ниже (причем значительно).
P.S.: будете смеяться, но у Овечкина максимальная скорость и кол-во ускорений были выше чем у Мичкова (ну по крайней мере такие показатели были примерно после 2/3 сезона, потом не сравнивал)
Ответ Matador
Ну я и не говорю что проблемы одни и те же. Стартовая у Демидова хорошая, но после резкого старта и начального отличного отрезка когда начинает выдыхаться техника катания падает. Это некритично в 90 процентов случаев но не дает проводить отрезки длиннее на площадке мне кажется. У Мичкова да, все прямо совсем плохо, потому что он не может даже стартовать резко. Ну это все то же самое что у Никиты Гусева.
Вы серьёзно? Игрок Филы в борьбе из-за ворот бросает вдоль борта, игрок Каролины успевает раньше Мичкова и отдаёт на синюю, прямой щелчок без помех и гол. Мичков виноват, что вратарь от синей пропускает? Давайте тогда обвиним того, кто изначально вбрасывание не выиграл. Матвей провёл хреновый матч, но это не повод вешать на его всех собак. Я понимаю когда команда бьётся, а он всё испортил ( как тогда Самсонов в серии с Бостоном), но тут то все днарили...
Ответ Дмитрий Травницкий
Понятно что виноват Демидов
Ответ Дмитрий Травницкий
Мичков ковырнул не глядя через центр на клюшку соперника
Опять тренер не тот и все вокруг настроены против русских! Не дает Мичкову раскрыться, да чтож такое-то...
Очень странно, как минимум, когда две слабейшие команды, из попавших в плей-офф , занявшие 7-8 место , играют между собой. Какой там второй раунд для Филадельфии. А у Мичкова всё стабильно, если в серии с Питтсбургом был худшим игроком команды, с чего бы что-то изменилось в играх с Каролиной, закрепляется на дне Филадельфии, худшая стата в команде не даст соврать
